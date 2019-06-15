Британский спецназ переориентируется на Россию? Москва ждет ответа от Лондона

Россия ждет ответа от официального Лондона по поводу "переориентирования" британского спецназа на "тайные операции" в РФ.

Подобная информация появилась в СМИ. В частности, телеканал ВВС со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, предусматривающий переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России.

Российские дипломаты призвали Британию объясниться. Если эти сведения правдивы, то "подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств", пояснили в российском посольстве.

Диппредставители нашей страны выразили надежду, что данная "секретная концепция" не будет не только реализована, но и одобрена на официальном уровне, сообщает РИА Новости.