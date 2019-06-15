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Британский спецназ переориентируется на Россию? Москва ждет ответа от Лондона
15 июня 2019, 04:24 • 11 • В мире
Российские дипломаты призвали официальный Лондон объяснить, что имеется в виду под "переориентированием" британского спецназа на Россию. Ранее информация о том, что глава британских армейских спецподразделений подготовил секретную концепцию о переориентировании военных на "тайные операции" в России, появилась в СМИ.
Россия ждет ответа от официального Лондона по поводу "переориентирования" британского спецназа на "тайные операции" в РФ.
Подобная информация появилась в СМИ. В частности, телеканал ВВС со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, предусматривающий переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России.
Российские дипломаты призвали Британию объясниться. Если эти сведения правдивы, то "подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств", пояснили в российском посольстве.
Диппредставители нашей страны выразили надежду, что данная "секретная концепция" не будет не только реализована, но и одобрена на официальном уровне, сообщает РИА Новости.
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