Британский совет прекратил работу в России

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Британский совет заявил о прекращении работы в России и отмене всех запланированных мероприятий.

Британский совет остановил свою работу в России. Все запланированные мероприятия отменены, говорится в сообщении на сайте организации. Уточним, работу совет останавливает в связи с представлением МИД России.

"Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", - сказано в заявлении.

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Ранее Лондон выслал 23 российских дипломата, а также разорвал ряд договоренностей с Россией. Таким был ответ на якобы имевшее место участие России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля. Обвинения бездоказательны, а Лондон отказывается от нормального расследования произошедшего. Только под давлением мировой общественности к так называемому "делу Скрипаля" привлекли ОЗХО. Почти сразу в ОЗХО заявили, что доказательств участия России в разработке боевого газа, которым по версии Лондона был отравлен Скрипаль, нет.