Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кремле призвали незамедлительно освободить Вышинского
«Преференции для союзников Гитлера»: как Венский арбитраж отдал Венгрии Южную Сл...
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
Политолог объяснил отсутствие Коломойского в санкционном списке заботой Кремля о...
Главная / В мире

Британский профессор превратила польского нелегала в своего раба - СМИ

02 ноября 2018, 17:09  •  79 • В мире
В Великобритании преподавателя университета и ее супруга обвиняют в использовании рабского труда. СМИ сообщают, что они четыре года держали у себя в садовом сарае польского рабочего.
Преподаватель Саутгемптонского университета из английского графства Гэмпшир и ее супруг стали фигурантами уголовного дела. Издание The Sun сообщает, что профессор практически превратила польского нелегала в своего раба, заставляя его трудиться за еду.
В список обязанностей входили различные хозяйственные работы по дому. Жить же невольному труженику приходилось в «отвратительных и унижающих человеческое достоинство» условиях - в холодном садовом сарае.
В бетонном помещении было очень холодно, а спать работяге приходилось в шезлонге, поскольку кровати в маленьком сарае просто не было. Да что кровати - туалет негде было поставить.
Любопытный момент - дом профессора, превратившей нелегала в собственного раба, оценивается в $1,2 млн, пишет издание «Газета.Ru».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

79
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 21:29
Образ «спасителя нации»: что может скрываться за планами Трампа отправить на границу с Мексикой 15 тысяч военных
02 ноября 2018, 17:09
Британский профессор превратила польского нелегала в своего раба - СМИ
02 ноября 2018, 04:09
США подготовили ответ «тройке тирании» из Латинской Америки - Болтон

02 ноября 2018, 00:54
«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель
02 ноября 2018, 04:09
Экс-замглавы миссии ОБСЕ объяснил, как можно свести на нет войну в Донбассе
02 ноября 2018, 03:55
«Будет востребован бизнесом»: как Москва и Нью-Дели создают транспортный коридор «Север — Юг»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключени...
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 03:54
В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 октября 2018, 17:39
Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
27 октября 2018, 11:39
«США готовят войну»: Россия выступила в ООН
31 октября 2018, 19:39
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.