Британский профессор превратила польского нелегала в своего раба - СМИ

В Великобритании преподавателя университета и ее супруга обвиняют в использовании рабского труда. СМИ сообщают, что они четыре года держали у себя в садовом сарае польского рабочего.

Преподаватель Саутгемптонского университета из английского графства Гэмпшир и ее супруг стали фигурантами уголовного дела. Издание The Sun сообщает, что профессор практически превратила польского нелегала в своего раба, заставляя его трудиться за еду.

В список обязанностей входили различные хозяйственные работы по дому. Жить же невольному труженику приходилось в «отвратительных и унижающих человеческое достоинство» условиях - в холодном садовом сарае.

В бетонном помещении было очень холодно, а спать работяге приходилось в шезлонге, поскольку кровати в маленьком сарае просто не было. Да что кровати - туалет негде было поставить.

Любопытный момент - дом профессора, превратившей нелегала в собственного раба, оценивается в $1,2 млн, пишет издание «Газета.Ru».