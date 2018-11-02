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Британский профессор превратила польского нелегала в своего раба - СМИ
02 ноября 2018, 17:09 • 79 • В мире
В Великобритании преподавателя университета и ее супруга обвиняют в использовании рабского труда. СМИ сообщают, что они четыре года держали у себя в садовом сарае польского рабочего.
Преподаватель Саутгемптонского университета из английского графства Гэмпшир и ее супруг стали фигурантами уголовного дела. Издание The Sun сообщает, что профессор практически превратила польского нелегала в своего раба, заставляя его трудиться за еду.
В список обязанностей входили различные хозяйственные работы по дому. Жить же невольному труженику приходилось в «отвратительных и унижающих человеческое достоинство» условиях - в холодном садовом сарае.
В бетонном помещении было очень холодно, а спать работяге приходилось в шезлонге, поскольку кровати в маленьком сарае просто не было. Да что кровати - туалет негде было поставить.
Любопытный момент - дом профессора, превратившей нелегала в собственного раба, оценивается в $1,2 млн, пишет издание «Газета.Ru».
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