Профессор Королевского колледжа Лондона Максимилиан Терхалле, комментируя сделку между США и Германией по "Северному потоку - 2", высказал предположение о том, что этот альянс делает Европу беззащитной перед Россией. Политический эксперт при этом называет слабость США, которая могла бы стать идеальной для Путина, реши он напасть на Европу.

Британское издание Daily Express опубликовало выдержки из недавней статьи Politico, на страницах которой профессор Королевского колледжа Лондона и бывший старший советник британского министерства обороны Максимилиан Терхалле даёт свою точку зрения на недавнюю сделку по "Северному потоку - 2", которую в Белом доме заключили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель. Альянс Берлина и Вашингтона подаётся как риск спровоцировать войну против Запада.

Профессор назвал слабость американцев, которая могла бы стать идеальной для президента России Владимира Путина в том случае, если он вдруг решит напасть на Европу.

В качестве такой уязвимости США политический эксперт называет невозможность американцев воевать сразу на два фронта - против Китая и против России одновременно. В публикации активно муссируется тема возможного нападения России на Украину и на Европу, в том числе если проект "Северный поток - 2" будет завершён.

По версии британского профессора, газопровод даст президенту России рычаги давления на Евросоюз в ходе продолжающегося конфликта с Украиной. Однако, напомним, Москва уже не раз подчёркивала, что "Северный поток - 2" - это исключительно бизнес-проект.