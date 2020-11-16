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Британский премьер закрылся в своей резиденции из-за сомнительного контакта

16 ноября 2020, 13:15  •  43 • Политика
Британский премьер-министр Борис Джонсон закрылся в своей резиденции и ни с кем не встречается лично. Причиной стали сомнительный контакт и уведомление в приложении смартфона.
Служба под названием Test and Trace прислала Джонсону уведомление, что он был в контакте с человеком, у которого обнаружен COVID-19, это подтвердил анализ. Британский премьер закрылся в своей резиденции, так как теперь он должен соблюдать режим самоизоляции.
Канцелярия главы правительства сообщает, что премьер-министр не ощущает никаких симптомов коронавируса у себя и чувствует себя хорошо. Из резиденции на Даунинг-стрит он будет работать практически в прежнем режиме. По данным агентства PA Media, Борис Джонсон в числе прочего намерен контролировать работу правительства по решению проблемы пандемии коронавируса.
Борис Джонсон уже болел COVID-19 в апреле этого года. Его госпитализация длилась неделю. Несколько дней премьер провёл в отделении интенсивной терапии. Коронавирусом переболели несколько членов правительства Великобритании и королевской семьи.
На территории Великобритании за последние сутки было выявлено почти 25 тысяч случаев COVID-19. Умерли 168 человек. Всего же с начала пандемии заразилось 1,37 миллиона британцев. Не смогли победить болезнь практически 52 тысячи из них. Это самый высокий показатель летальности в Европе.

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