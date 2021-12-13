Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
Главная / Политика

Британский политолог признал процесс распада СССР далеким от завершения

13 декабря 2021, 17:15  •  106 • Политика
Фото: depositphotos.com
Эксперт не исключил сценарий разложения и западной демократии
Процесс распада Советского Союза еще не завершен до конца, как и дезинтеграция на всем пространстве бывшего СССР. К такому выводу пришел британский политолог, эксперт клуба "Валдай" Анатоль Ливен.
Он отметил, что любые империи всегда проходят длительный путь распада, который неизбежно сопровождают конфликты и хаос. При этом, считает аналитик, роспуск СССР стал на его удивление весьма мирным. По мнению британца, в недалеком будущем весь мир будет выглядеть иначе.
"Нам еще предстоит увидеть, что произойдет в Соединенных Штатах и во Франции. Вполне возможно, что со временем Запад многое утратит. Существует вероятность дальнейшего распада западной демократии", – сказал изданию "Лента.ру" Ливен.
По его словам, в будущем страны сделают акцент на таком политическом устройстве, какой присущ России и, в некотором смысле, Китаю – порядок, авторитет и солидарность.
"Потому что те катастрофические явления, с которыми столкнется человечество, заставят переосмыслить сам подход к власти", – резюмировал эксперт.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что распад СССР лично для него стал большой трагедией. Глава государства уверен, что такие же чувства испытала основная часть населения Советского Союза. Распад СССР оказался "распадом исторической России", подчеркнул лидер нации.
Ранее Ливен в публикации для американского издания The Nation дал прогноз на возможное противостояние между Киевом и Москвой. Он назвал украинский кризис серьезной проблемой для мирового сообщества. И если Россия решится на более активные действия в стремлении покончить с конфликтом в Донбассе, то США и их союзники по НАТО обязательно дадут ответ. Последствия прямого столкновения держав могут стать катастрофическими.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



106
Источник
Похожие новости
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 05:35
Что случится, когда Путин назовёт себя императором?
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одног...
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным мо...
13 декабря 2021, 08:30
"Идиоты" сорвались с цепи: хотят ли американцы войны с нами
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.