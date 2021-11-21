Британский певец рассказал об отказе выполнять приказ НАТО уничтожать российских солдат

Джеймс Блант. Фото: Atilano Garcia/www.globallookpress.com

Экс-разведчик вспомнил о событиях 1999 года

Популярный британский исполнитель Джеймс Блант рассказал о том, как едва не стал участником Третьей мировой войны, которая, убежден артист, могла бы произойти, если бы он последовал приказам начальства во время событий в Косово.

В 1999 году Джеймс служил в британской армии, находясь в должности офицера. Его лейб-гвардии поручили захватить в Косово аэродром, куда российские войска успели прибыть раньше.

Блант рассказал, что начальство приказало ему выдавить из аэродрома 200 русских солдат – таковым было прямое поручение от генерала Уэсли Кларка. Главнокомандующий даже использовал по радиосвязи такое слово, как "уничтожить".

"Совершенно верно, выполнение приказа могло повлечь Третью мировую. Именно поэтому мы запросили инструкции у американского генерала", – признался Блант.

Вместо этого командующий предложил окружить аэродром. Блант считает, что все равно бы не выполнил такой приказ – даже под угрозой трибунала.

Ранее западные обозреватели призвали Соединенные Штаты распустить Североатлантический альянс, заявив, что НАТО давно считается марионеткой в руках Белого дома, который совершает "военное безумие".

Вспоминая события тех лет, музыкант считает, что безумная ситуация могла привести к развязыванию Третьей мировой войны. Приказ командования, считает он, был сугубо политическим, а уничтожение россиян было необходимо НАТО для развязывания полномасштабного военного конфликта. Позднее, по счастью, приказ отменил генерал Майк Джексон, заявивший отом, что его солдаты не будут нести ответственность за Третью мировую.