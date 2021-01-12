Британский парламентарий призвал власти следовать за США и вводить санкции против «Северного потока-2»

Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински назвал проект «Северный поток – 2» реальной проблемой и призвал власти страны следовать за «американскими друзьями», вводя санкции против компаний, участвующих в его реализации.

Строительство газопровода «Северный поток 2» является реальной проблемой для многих политиков, считает британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински. Соответствующее мнение он озвучил в ходе своего выступления в палате общин на слушаниях, в которых поучаствовала также министр по вопросам международной торговли Элизабет Трасс.

По мнению Кочински, Великобритании следует вести санкционную политику в отношении тех компаний, которые так или иначе принимают участие в реализации проекта «Северный поток -2». Он отметил, что государство больше не сдерживает членство в Европейском союзе, что позволяет Лондону следовать примеру «американских друзей», которые активно стремятся воспрепятствовать строительству газопровода. Дэниэл Кочински назвал проект проблемой для многих политиков, которые представляют государства-участницы «Инициативы трех морей», пишет агентство РИА Новости.

Аргументируя озвученную позицию, парламентарий пояснил, что видит чрезвычайную опасность «Северного потока-2» в том, что газопровод ведет «напрямую в Россию», обходя все газовые и нефтяные сети и проходя через территории государств-членов НАТО. В результате партнеры Британии по НАТО оказываются под дополнительным давлением со стороны Москвы, считает политик. Он также выразил мнение, что реализация проекта создаст возможности для энергетического шантажа этих стран.

Также Кочински отметил успехи Соединенных Штатов, которые удалось добиться хотя бы временной приостановки строительных работ при помощи введения санкционных мер в отношении компаний, участвующих в проекте. Он призвал власти Великобритании последовать примеру США и обратился к министру, попросив «проявить такую же смелость». Консерватор добавил, что ведение санкционной политики, направленной на противодействие реализации проекта «Северный поток-2», он считает выступлением за моральные и стратегические перспективы, а также безопасность Британии и других европейских государств. Такие действия являются оправданными, поскольку они смогут обеспечить безопасность для всего континента в будущем, уверен Кочински.

Напомним, что проект «Северный поток -2» предусматривает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которого составит 55 млрд кубических метров газа в год. Топливо будет доставляться от российского побережья до Германии через Балтийское море.

США, Украина и ряд европейских государств активно выступают против строительства. В частности, Штаты ввели против «Северного потока-2» санкции, в связи с чем швейцарской компании Allseas пришлось остановить прокладку газопровода. В Германии же считают, что проект должен быть завершен. Власти ФРГ отвергают американские санкции, направленные против его реализации.

В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, который несет выгоду как для России, так и для Евросоюза. В связи с этим власти РФ просили не политизировать данный проект.

Сенат США, между тем, 1 января утвердил оборонный бюджет на текущий финансовый год, преодолев вето, которое было наложено президентом страны Дональдом Трампом на соответствующий закон. В оборонный бюджет включены затраты, предполагающие расширение санкций в отношении «Северного потока-2». Что же касается властей Великобритании, то они пока официально не заявляли о возможности введении санкционных мер против участников строительства.