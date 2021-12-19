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Британский министр обезоружил Киев очевидным фактом: "Не должны обманывать"

19 декабря 2021, 09:50  •  230 • Политика
Великобритания фактически отказалась помогать Украине в "войне с Россией". Как заявил британский министр обороны Уоллес, маловероятно, что Лондон отправит своих военных для участия в конфликте, и не нужно обманывать людей, обещая это.
Украина не является членом НАТО, а значит, Великобритания едва ли будет помогать Киеву воевать с Россией даже в случае "агрессии" со стороны последней. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator.
Он оценил возможность отправки британских войск для помощи Украине в случае "нападения" России как "очень маловероятную". Более того, Уоллес полагает, что и другие страны Альянса не пойдут на это.
"Мне кажется, это было понятно, - заметил политик. - Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем". По словам британского министра, украинская сторона знает, что едва ли получит военную поддержку от Лондона.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Киева при вооружённом конфликте. Он отметил, что Соединённые Штаты никогда не планировали отправлять войска на территорию бывшей советской республики. По его словам, в случае эскалации ситуации в регионе будут иметь место "экономические последствия".

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