|
Британский министр заявил об угрозе «Северного потока — 2»
04 июля 2019, 22:39 • 12 • Украина
Газопровод «Северный поток — 2» может угрожать энергобезопасности Европы и интересам Украины, заявил министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор.
© nord-stream2.com
«Наше правительство крайне обеспокоено газопроводом «Северный поток — 2», и мы продолжаем говорить о нашем беспокойстве всем партнёрам», — говорится в полученном ответе министра на парламентский запрос от члена палаты общин.
Как отметил Скидмор, газопровод «не имеет необходимости с точки зрения будущих потребностей Европы в газе» и может «нести угрозу европейской энергобезопасности и интересам Украины», передаёт РИА Новости.
«До тех пор пока мы являемся членами ЕС, Британия продолжит придерживаться европейских пакетов санкций, которые в настоящее время не охватывают «Северный поток — 2», — добавил он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации проекта газопровода для ЕС, призвал Европу выстроить независимую от России энергетическую базу.
Как заявлял российский лидер Владимир Путин, «Северный поток — 2» является проектом, который необходим Европе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
12
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2019, 06:39
|
03 июля 2019, 01:24
|
01 июля 2019, 00:39
|
02 июля 2019, 02:39
|
03 июля 2019, 04:39
|
28 июня 2019, 23:54
|
03 июля 2019, 01:24