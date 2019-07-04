Британский министр заявил об угрозе «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» может угрожать энергобезопасности Европы и интересам Украины, заявил министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор.

«Наше правительство крайне обеспокоено газопроводом «Северный поток — 2», и мы продолжаем говорить о нашем беспокойстве всем партнёрам», — говорится в полученном ответе министра на парламентский запрос от члена палаты общин.

Как отметил Скидмор, газопровод «не имеет необходимости с точки зрения будущих потребностей Европы в газе» и может «нести угрозу европейской энергобезопасности и интересам Украины», передаёт РИА Новости.

«До тех пор пока мы являемся членами ЕС, Британия продолжит придерживаться европейских пакетов санкций, которые в настоящее время не охватывают «Северный поток — 2», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации проекта газопровода для ЕС, призвал Европу выстроить независимую от России энергетическую базу.

Как заявлял российский лидер Владимир Путин, «Северный поток — 2» является проектом, который необходим Европе.