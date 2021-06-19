Британский министр озвучил требование Лондона о Путине. Кремль выставил встречное

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес поставил ультимативное требование Москве на случай встречи президента России Владимира Путина и британского премьера Бориса Джонсона. В Кремле выставили ответное условие, при котором подобная встреча лидеров могла бы состояться.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность встречи президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона. Но при этом поставил дерзкое ультимативное требование Москве: двусторонний саммит лидеров возможен, только если Россия откажется от "злонамеренной деятельности" в отношении Британии.

В Кремле поставили встречное условие британскому министру, расставив политические акценты в правильном порядке. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что пока подобная встреча между Путиным и Джонсоном не готовится. Хотя допустил, что потенциально её можно провести. Но при одном условии.

"Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", - уточнил представитель Кремля в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Напомним, ранее 16 июня в Женеве прошла встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, во время которой стороны обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе касающихся политической стабильности.