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Британский математик за три недели решил задачу, над которой бились 65 лет… и попросил помощи
09 сентября 2019, 23:39 • 50 • В мире
Британский математик всего за три недели сумел решить сложную задачу, над которой ученые бились целых 65 лет. После этого он… попросил у коллеги помощи, чтобы решить такую же.
Математики Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд отыскали решение для одной из самых сложных задач, над которой другие ученые бились с 1954 года. Как сообщает Science Alert, суть задачи была в поиске суммы кубов трех чисел для всех натуральных чисел от 1 до 100. Задача была представлена в виде формулы x 3 + y 3 + z 3 = k, где k – число от 1 до 100.
За прошедшие годы подходящие решения удалось найти для всех чисел, кроме 33 и 42. Эндрю Букер из университета английского города Бристоль узнал о математической проблеме из интернета. В итоге он потратил всего 3 недели и нашел искомые три числа для 33.
А вот с цифрой 42 возникли проблемы – в итоге математик обратился за помощью к коллеге из Массачусетского технического университета Эндрю Сазерленду. Вдвоем они прибегли к проекту Charity Engine, который объединяет в себе вычислительную мощность более полумиллиона обычных компьютеров по всей планете в единый "супермозг".
Решение заняло более миллиона часов вычислительного времени (реального, конечно, много меньше), но в итоге нашлось: X = 80538738812075974, Y = 80435758145817515, Z = 12602123297335631. Впрочем, перед учеными открылась еще более сложная задача: поиск троек кубов для чисел выше 100.
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