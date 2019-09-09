Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для них надежды на будущее нет: В США 60 тысяч детей каждый день попадают в тюрь...
Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокац...
Американцы вцепились в Приднестровье
Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Главная / В мире

Британский математик за три недели решил задачу, над которой бились 65 лет… и попросил помощи

09 сентября 2019, 23:39  •  50 • В мире
Британский математик всего за три недели сумел решить сложную задачу, над которой ученые бились целых 65 лет. После этого он… попросил у коллеги помощи, чтобы решить такую же.
Математики Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд отыскали решение для одной из самых сложных задач, над которой другие ученые бились с 1954 года. Как сообщает Science Alert, суть задачи была в поиске суммы кубов трех чисел для всех натуральных чисел от 1 до 100. Задача была представлена в виде формулы x 3 + y 3 + z 3 = k, где k – число от 1 до 100.
За прошедшие годы подходящие решения удалось найти для всех чисел, кроме 33 и 42. Эндрю Букер из университета английского города Бристоль узнал о математической проблеме из интернета. В итоге он потратил всего 3 недели и нашел искомые три числа для 33.
А вот с цифрой 42 возникли проблемы – в итоге математик обратился за помощью к коллеге из Массачусетского технического университета Эндрю Сазерленду. Вдвоем они прибегли к проекту Charity Engine, который объединяет в себе вычислительную мощность более полумиллиона обычных компьютеров по всей планете в единый "супермозг".
Решение заняло более миллиона часов вычислительного времени (реального, конечно, много меньше), но в итоге нашлось: X = 80538738812075974, Y = 80435758145817515, Z = 12602123297335631. Впрочем, перед учеными открылась еще более сложная задача: поиск троек кубов для чисел выше 100.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 20:24
Нетаньяху неожиданно встретился в Лондоне с Борисом Ельциным
09 сентября 2019, 23:39
Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы
09 сентября 2019, 10:39
"Змея с клювом": В Британии супруги нашли странное существо у своего дома
09 сентября 2019, 23:39
"Я чувствую, что разваливаюсь на части": Ким Кардашьян поставили страшный диагноз
09 сентября 2019, 23:39
Для них надежды на будущее нет: В США 60 тысяч детей каждый день попадают в тюрьмы
09 сентября 2019, 00:54
"Проверяю, слушаете ли вы меня": Нетаньяху рассказал о встрече с Борисом Ельциным в Лондоне
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 23:39
"Остается лишь надувать щеки": США сами подтолкнули Крым в Россию - Поклонс...
09 сентября 2019, 23:39
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона ЕЛЬЦИНЫМ!
09 сентября 2019, 23:39
Пенсию хотят отнять: Эксперты увидели второе дно в новой системе пенсионных накоплени...
09 сентября 2019, 23:39
Пражский «гауляйтер» поддержал атаки вандалов на памятник маршалу Коневу
09 сентября 2019, 23:39
Google работает с иностранными спецслужбами? Политолог о попытке вмешательства в выбо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2019, 17:39
"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользователи поддержали санкции за вандализм
05 сентября 2019, 05:54
"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат - об Украине
05 сентября 2019, 12:24
"Чей Крым?": Собчак в Киеве нашла универсальный ответ на неудобный вопрос
04 сентября 2019, 07:09
От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.