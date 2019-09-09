Британский математик за три недели решил задачу, над которой бились 65 лет… и попросил помощи

Математики Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд отыскали решение для одной из самых сложных задач, над которой другие ученые бились с 1954 года. Как сообщает Science Alert, суть задачи была в поиске суммы кубов трех чисел для всех натуральных чисел от 1 до 100. Задача была представлена в виде формулы x 3 + y 3 + z 3 = k, где k – число от 1 до 100.

За прошедшие годы подходящие решения удалось найти для всех чисел, кроме 33 и 42. Эндрю Букер из университета английского города Бристоль узнал о математической проблеме из интернета. В итоге он потратил всего 3 недели и нашел искомые три числа для 33.

А вот с цифрой 42 возникли проблемы – в итоге математик обратился за помощью к коллеге из Массачусетского технического университета Эндрю Сазерленду. Вдвоем они прибегли к проекту Charity Engine, который объединяет в себе вычислительную мощность более полумиллиона обычных компьютеров по всей планете в единый "супермозг".

Решение заняло более миллиона часов вычислительного времени (реального, конечно, много меньше), но в итоге нашлось: X = 80538738812075974, Y = 80435758145817515, Z = 12602123297335631. Впрочем, перед учеными открылась еще более сложная задача: поиск троек кубов для чисел выше 100.