Британский лорд признался в скрытых ударах Лондона по России и уколол США

Британский лорд Марк Седвилл, который занимал одну из важнейших ролей в британском парламенте и был приближённым и экс-премьера Терезы Мэй, и действующего премьера Бориса Джонсона, дал интервью Times. В своём разговоре с журналистами он особое внимание уделил России: по его словам, эта тема - одна из трёх ключевых угроз безопасности для страны наравне с терроризмом и Китаем.

Седвилл подробно остановился на случившемся два года назад инциденте в Солсбери. В то время лорд занимал пост советника по национальной безопасности и активно выступал за то, чтобы действовать жёстко против России.

По его словам, русские действуют в "сером пространстве", то есть "в пространстве между нормальными отношениями и вооруженным конфликтом, прибегая к кибератакам, средствам информационной войны и подрывным действиям".

Потому британцы были вынуждены действовать аналогичными мерами, пояснил он. "Мы не можем передавать инициативу нашим противникам", - заявил лорд Седвилл, добавив, что после отравления Скрипалей Лондон нанёс России ряд ударов.

Он объяснил, что некоторые меры были применены открыто, а некоторые скрыто. В качестве примера применённых мер он назвал остановку нелегальных потоков денежных средств из России.

"Мы стремимся заставить противника заплатить, и цена обычно оказывается выше, чем противник ожидал, особенно если мы считаем это правильным и необходимым, - указал он. - Поэтому после нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за целое столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали всю российскую разведывательную сеть, работавшую в Соединённом Королевстве".

В своем интервью британец косвенно затронул и внешнеполитический аспект. В частности, речь шла об отношениях с США. Комментируя взаимоотношения двух стран, Седвилл не преминул уколоть американцев.

Взаимодействовать с американскими администрациями всегда непросто, подчеркнул он и признался, что президент Трамп тоже доставил Даунинг-стрит целый ряд неприятностей.

Для сравнения отношений Лондона и Вашингтона лорд даже прибегнул к цитате экс-посла Великобритании.

"Один бывший британский посол часто говорил, что это похоже на "вальсирование с бронтозавром". Соединённые Штаты - это сверхдержава. У нас сложные отношения, однако наши отношения с Соединёнными Штатами достаточно крепки", - заявил он.