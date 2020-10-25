|
Британский лорд признался в скрытых ударах Лондона по России и уколол США
25 октября 2020, 20:25 • 158 • Политика
Отставной британский советник лорд Марк Седвилл признался, что Великобритания нанесла ряд ударов по России после отравления Скрипалей в Солсбери. Кроме того, в своём большом интервью для Times он не преминул дать оценку отношениями Лондона с Вашингтоном, признавшись, что отношения между странами весьма непростые.
Британский лорд Марк Седвилл, который занимал одну из важнейших ролей в британском парламенте и был приближённым и экс-премьера Терезы Мэй, и действующего премьера Бориса Джонсона, дал интервью Times. В своём разговоре с журналистами он особое внимание уделил России: по его словам, эта тема - одна из трёх ключевых угроз безопасности для страны наравне с терроризмом и Китаем.
Седвилл подробно остановился на случившемся два года назад инциденте в Солсбери. В то время лорд занимал пост советника по национальной безопасности и активно выступал за то, чтобы действовать жёстко против России.
По его словам, русские действуют в "сером пространстве", то есть "в пространстве между нормальными отношениями и вооруженным конфликтом, прибегая к кибератакам, средствам информационной войны и подрывным действиям".
Потому британцы были вынуждены действовать аналогичными мерами, пояснил он. "Мы не можем передавать инициативу нашим противникам", - заявил лорд Седвилл, добавив, что после отравления Скрипалей Лондон нанёс России ряд ударов.
Он объяснил, что некоторые меры были применены открыто, а некоторые скрыто. В качестве примера применённых мер он назвал остановку нелегальных потоков денежных средств из России.
"Мы стремимся заставить противника заплатить, и цена обычно оказывается выше, чем противник ожидал, особенно если мы считаем это правильным и необходимым, - указал он. - Поэтому после нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за целое столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали всю российскую разведывательную сеть, работавшую в Соединённом Королевстве".
В своем интервью британец косвенно затронул и внешнеполитический аспект. В частности, речь шла об отношениях с США. Комментируя взаимоотношения двух стран, Седвилл не преминул уколоть американцев.
Взаимодействовать с американскими администрациями всегда непросто, подчеркнул он и признался, что президент Трамп тоже доставил Даунинг-стрит целый ряд неприятностей.
Для сравнения отношений Лондона и Вашингтона лорд даже прибегнул к цитате экс-посла Великобритании.
"Один бывший британский посол часто говорил, что это похоже на "вальсирование с бронтозавром". Соединённые Штаты - это сверхдержава. У нас сложные отношения, однако наши отношения с Соединёнными Штатами достаточно крепки", - заявил он.
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2020, 20:00
|
22 октября 2020, 07:10
|
24 октября 2020, 14:10
|
24 октября 2020, 02:15
|
23 октября 2020, 20:45
|
24 октября 2020, 06:50
|
23 октября 2020, 20:45