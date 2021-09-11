Британский лорд-лейтенант раскрыл отношение Елизаветы II к BLM

Первый темнокожий лорд-лейтенант британского королевского двора Кен Олиса раскрыл отношение королевы Елизаветы II и её семьи к Black Lives Matter (BLM). Ответ его был однозначным, но не очень уверенным.

"Очевидно, да", - произнёс Олиса, когда у него спросили, является ли Елизавета II и члены её семьи сторонниками движения BLM.

Он добавил, что с королевской семьёй неоднократно поднимал расовый вопрос. Особенно часто разговор об этом заходил в течение года с момента гибели Джорджа Флойда в США.

В интервью телеканалу Channel 4 Олиса заявил, что расовая тема является "очень актуальной". По его словам, королевская семья заботится о том, чтобы у всего народа были единые ценности. Сейчас британцам нужно найти способ устранения тех барьеров, которые сейчас существуют.

Напомним, движение Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны") появилось в 2013 году. Широкую известность оно получило в 2020 году. В США обострилась борьба с расовым неравенством. 25 мая в Миннеаполисе при задержании сотрудниками правоохранительных органов погиб Джордж Флойд. Мужчина расплатился в магазине поддельной купюрой. Позднее стало известно, что в его крови обнаружили большое количество следов наркотиков. Полицейского, который фиксировал Флойда на земле, надавливая на шею коленом, осудили.

Гибель Флойда стала катализатором массовых протестов, когда небелое население США вышло на улицы. В крупных городах произошли массовые беспорядки, агрессивно настроенные люди крушили машины, разбивали витрины магазинов, воровали товары.

В знак солидарности с BLM широко распространилась традиция преклонять колено. Недавно это сделали британские футболисты перед матчем с командой Венгрии, из-за чего на стадионе начались волнения. Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил возмущение поведением венгерских болельщиков, после чего руководитель музея террора в Будапеште, историк Мария Шмидт одёрнула политика. "Советую приберечь игры с коленями", - написала она и напомнила о позорных страницах британской истории.