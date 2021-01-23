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Британский коронавирус стал смертоноснее: Борис Джонсон озвучил новые данные о вирусе-мутанте
23 января 2021, 09:15 • 54 • Политика
Премьер Великобритании Джонсон назвал новый британский штамм коронавируса более смертельным. Показатель смертности на тысячу человек составляет 13 вместо 10, гласят новые данные.
Британский штамм коронавируса не только распространяется быстрее оригинала, но и является более смертоносным. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей пресс-конференции в пятницу, 22 января.
Речь идёт о разновидности коронавируса, которая была выявлена в Лондоне и на юго-востоке Англии. По данным премьера, новый штамм на 70% заразнее оригинального коронавируса. Теперь появилась информация, что он ещё и более смертелен.
- сказал Борис Джонсон.
В свою очередь научный советник британского правительства Патрик Валланс уточнил, что при заражении обычным коронавирусом из одной тысячи заболевших умирает в среднем 10 человек. В случае с британской разновидностью показатель смертности на тысячу человек составляет 13. При этом было подчёркнуто, что вакцины от коронавируса одинаково эффективно работают как против оригинального вируса, так и против британской вариации.
Напомним также, что новый тип коронавируса способен удерживаться на упаковках с замороженными продуктами даже при долгой перевозке. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на материал WSJ и проект новых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
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