Британский коронавирус стал смертоноснее: Борис Джонсон озвучил новые данные о вирусе-мутанте

Британский штамм коронавируса не только распространяется быстрее оригинала, но и является более смертоносным. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей пресс-конференции в пятницу, 22 января.

Речь идёт о разновидности коронавируса, которая была выявлена в Лондоне и на юго-востоке Англии. По данным премьера, новый штамм на 70% заразнее оригинального коронавируса. Теперь появилась информация, что он ещё и более смертелен.

(Штамм) не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности,

- сказал Борис Джонсон.

В свою очередь научный советник британского правительства Патрик Валланс уточнил, что при заражении обычным коронавирусом из одной тысячи заболевших умирает в среднем 10 человек. В случае с британской разновидностью показатель смертности на тысячу человек составляет 13. При этом было подчёркнуто, что вакцины от коронавируса одинаково эффективно работают как против оригинального вируса, так и против британской вариации.

Напомним также, что новый тип коронавируса способен удерживаться на упаковках с замороженными продуктами даже при долгой перевозке. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на материал WSJ и проект новых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.