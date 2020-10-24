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Британский Королевский монетный двор выпустил сказочные монеты с Винни-Пухом

24 октября 2020, 04:05  •  46 • В мире
Королевский монетный двор Великобритании выпустил первые в своей истории монеты, посвящённые героям сказки о Винни-Пухе. Первыми были отчеканены изображения самого медвежонка, его друга Кристофера Робина и Пятачка.
В ближайшие годы серию монет на тему сказок Алана Милна продолжат монеты с изображениями Кролика, Совы, Тигры, Иа-Иа, Кенги и Ру. Такие монеты выпускают в Англии впервые, несмотря на то, что сказка о медвежонке-сладкоежке очень популярна среди английских малышей.
Правда, изображения героев на монетах будут не знакомы как русским, знающим Пуха и других персонажей по мультфильмам Фёдора Хитрука, так и жителям других стран, выросшим на мультиках Диснея.
Дело в том, что за основу чеканных изображений были взяты иллюстрации Эрнеста Шепарда, которые украшали самые первые издания рассказов о Винни-Пухе в конце 1920-х годов.
Дизайнеры добавили на каждую монету по крохотной пчёлке: они считают, что так образы будут законченными и связанными между собой. Следующая серия монет будет отчеканена в 2022 году.
На сайте Королевского монетного двора уже можно заказать эти монеты, причём в трёх вариантах: недрагоценном - по 10 фунтов за штуку, недрагоценном цветном - по 20 фунтов и серебряном цветном, последние стоят 67,5 фунтов за штуку.

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