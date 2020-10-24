Британский Королевский монетный двор выпустил сказочные монеты с Винни-Пухом

В ближайшие годы серию монет на тему сказок Алана Милна продолжат монеты с изображениями Кролика, Совы, Тигры, Иа-Иа, Кенги и Ру. Такие монеты выпускают в Англии впервые, несмотря на то, что сказка о медвежонке-сладкоежке очень популярна среди английских малышей.

Правда, изображения героев на монетах будут не знакомы как русским, знающим Пуха и других персонажей по мультфильмам Фёдора Хитрука, так и жителям других стран, выросшим на мультиках Диснея.

Дело в том, что за основу чеканных изображений были взяты иллюстрации Эрнеста Шепарда, которые украшали самые первые издания рассказов о Винни-Пухе в конце 1920-х годов.

Дизайнеры добавили на каждую монету по крохотной пчёлке: они считают, что так образы будут законченными и связанными между собой. Следующая серия монет будет отчеканена в 2022 году.

На сайте Королевского монетного двора уже можно заказать эти монеты, причём в трёх вариантах: недрагоценном - по 10 фунтов за штуку, недрагоценном цветном - по 20 фунтов и серебряном цветном, последние стоят 67,5 фунтов за штуку.