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Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети

23 июня 2021, 14:25  •  494 • Политика
Русским морякам удалось сохранить целостность границ России в Черном море.
Британский эсминец HMS Defender попытался войти в закрытый район акватории Черного моря. Ситуация произошла близ государственной границы России в Крыму накануне, около 19.40. Об этом сообщает телеграм-канал Военный обозреватель.
Согласно его информации, по радиосвязи было передано, что опасные действия британского корабля угрожали безопасности навигации в районе. Русским морякам удалось предостватить нарушение безопасности и пресечение госудасртвенной границы России с помощью преговоров в том числе.
Патрилировал морскую зону корабль "Дмитрий Рогачев" ВМФ России, он контролировал действия военно-морской группы НАТО в акватории Черного моря.
В её составе эсминец был HMS Defender Королевских Военно морских сил Великобритании, голландский фрегат HNLMS Evertsen и ракетный эсминец USS Laboon ВМС США.

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