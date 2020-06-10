Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян

Гражданина Ирана приговорили к смертной казни за предоставление разведке США и Израиля данных о местонахождении убитого командира Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В разговоре с Царьградом политолог, востоковед Карине Геворгян прокомментировала это событие и предположила, почему после сбитого украинского боинга об этом деле все на время забыли.

"Недавно они обменялись, Иран и США, к восторгу Трампа, обменялись пленными. Он написал по этому поводу: "Видите, мы можем договариваться". Кого сейчас приговорили? Это надо проверять. Что касается сбитого украинского самолёта, я не знаю, можно ли как-то это пускать в народ, но я знаю дополнительные подробности. Дело в том, что там был британский дипломатический груз, который загружался прямо с аэродорома, то есть он не досматривался. Что там было в этом грузе, вопрос. Я не инженер, мне сложно здесь говорить, но факт остаётся фактом", - рассказала Геворгян.

Она добавила, что прямо на взлётное поле выезжали два белых джипа - они доставили груз британского посольства к самолёту.

"После чего они вообще ни слова не говорили, что у них что-то пропало и так далее. Тоже вызывает подозрение, учитывая всю эту ситуацию. А что касается этого приговорённого, тут надо выяснять, я даже готова в Иран позвонить", - заявила эксперт, отметив, что упоминание имени осуждённого в СМИ ничего не говорит - нужен официальный источник.