Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"

Британский генерал Ричард Даннат заявил, что Британию ждёт провал и разорение из-за американских истребителей F-35B. Он рассказал, что русские смеются над его страной, а американцы в ответ только качают головами.

Великобритания в скором времени разориться, покупая истребители пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II. К такому выводу, как пишет издание The Mirror, пришёл генерал Ричард Даннат, который ранее возглавлял штаб Вооруженных сил (ВС) Британии (до 2009 года).

Он уточнил, что покупка и использование таких самолётов обходится Британии очень дорого: только цена одного F-35B Lightning II превышает 80 миллионов фунтов стерлингов ($110 млн). Один час лёта этого воздушного судна стоит более $125 тысяч.

Он уверен, что, если так пойдёт и дальше, то сухопутные войска будут в рядах проигравших, а военный бюджет рухнет через десяток лет.