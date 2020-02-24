Британский флот вооружат американскими ядерными боеголовками • 28 • Аналитика

Британское издание The Guardian раскрыло детали весьма неприятной истории, вызвавшей искреннее недоумение и крайнее неудовольствие членов тамошнего парламента и в особенности тех из них, кто пытается оказывать влияние на оборонную политику страны. В Соединенных Штатах обнародовано решение о том, что Лондон принял на себя твердые обязательства оснастить собственный подводный флот новыми ядерными боеприпасами американского производства. При этом для большинства членов политического истеблишмента Туманного Альбиона это стало полнейшей неожиданностью.



Речь идет о заявлении, сделанном официальными лицами Пентагона, которые сообщили, что основой для обновления ядерного арсенала Великобритании в ближайшем будущем станет боеголовка W93 морского базирования, являющаяся боевой частью для баллистических ракет следующего поколения для подводных лодок. Эту же информацию косвенно подтвердил и возглавляющий Стратегическое командование США адмирал Чарльз Ричард, во время слушаний в сенатском комитете по обороне упомянувший о наличии «потребности в новой боеголовке, которая будет называться W93 или Mk7». Также он подчеркнул, что реализация данной программы «поддержит аналогичные действия в Соединенном Королевстве, ядерное сдерживание со стороны которого играет жизненно важную роль в общей оборонной позиции НАТО».







При всем этом в традиционном коммюнике Министерства обороны Британии, адресованном парламенту страны, опубликованном в конце прошлого года по данной теме, было сказано лишь о «продолжении работы в поддержку решения правительства по замене боеголовки». По всей видимости, между военными ведомствами двух стран существовала негласная договоренность о сохранении информации по этому вопросу в тайне как минимум до того момента, когда сэров из парламента уже можно будет попросту поставить перед свершившимся фактом. Однако парни из Пентагона с присущими им «тактом» и «деликатностью» решили все по-своему, и сделка, выполнение которой сулит Лондону многомиллиардные расходы, стала достоянием гласности раньше времени.



Особое возмущение подобным положением высказал исполняющий сегодня обязанности лидера парламентской фракции либерал-демократов Эд Дейви. По его мнению, решение правительства «дать зеленый свет разработке новых технологий ядерного оружия» без тщательной проработки вопроса и «с нулевыми консультациями» является «совершенно недопустимым». Больше всего от парламентария досталось британскому премьер-министру Борису Джонсону. Дейви считает, в частности, что при нем «Британия следует туда, куда ее ведет Трамп, все более превращаясь в игрушку в его руках». Практику же, в рамках которой «основные оборонные решения Великобритании обсуждаются в Соединенных Штатах, а не в Великобритании», он именует не иначе как «вопиющим скандалом».



Что ж, неизвестно, как этот инцидент повлияет на и без того достаточно подпорченную репутацию Джонсона, но вот договоренность о закупке W93 в результате вряд ли будет расторгнута, как бы там ни возмущались в парламенте. И самым печальным моментом тут являются не огромные траты Лондона (пусть за них переживают тамошние сэры), а то, что это еще один шаг на пути дальнейшего наращивания ядерных арсеналов и уменьшения уровня безопасности в нашем тревожном мире. Британское издание The Guardian раскрыло детали весьма неприятной истории, вызвавшей искреннее недоумение и крайнее неудовольствие членов тамошнего парламента и в особенности тех из них, кто пытается оказывать влияние на оборонную политику страны. В Соединенных Штатах обнародовано решение о том, что Лондон принял на себя твердые обязательства оснастить собственный подводный флот новыми ядерными боеприпасами американского производства. При этом для большинства членов политического истеблишмента Туманного Альбиона это стало полнейшей неожиданностью.Речь идет о заявлении, сделанном официальными лицами Пентагона, которые сообщили, что основой для обновления ядерного арсенала Великобритании в ближайшем будущем станет боеголовка W93 морского базирования, являющаяся боевой частью для баллистических ракет следующего поколения для подводных лодок. Эту же информацию косвенно подтвердил и возглавляющий Стратегическое командование США адмирал Чарльз Ричард, во время слушаний в сенатском комитете по обороне упомянувший о наличии «потребности в новой боеголовке, которая будет называться W93 или Mk7». Также он подчеркнул, что реализация данной программы «поддержит аналогичные действия в Соединенном Королевстве, ядерное сдерживание со стороны которого играет жизненно важную роль в общей оборонной позиции НАТО».При всем этом в традиционном коммюнике Министерства обороны Британии, адресованном парламенту страны, опубликованном в конце прошлого года по данной теме, было сказано лишь о «продолжении работы в поддержку решения правительства по замене боеголовки». По всей видимости, между военными ведомствами двух стран существовала негласная договоренность о сохранении информации по этому вопросу в тайне как минимум до того момента, когда сэров из парламента уже можно будет попросту поставить перед свершившимся фактом. Однако парни из Пентагона с присущими им «тактом» и «деликатностью» решили все по-своему, и сделка, выполнение которой сулит Лондону многомиллиардные расходы, стала достоянием гласности раньше времени.Особое возмущение подобным положением высказал исполняющий сегодня обязанности лидера парламентской фракции либерал-демократов Эд Дейви. По его мнению, решение правительства «дать зеленый свет разработке новых технологий ядерного оружия» без тщательной проработки вопроса и «с нулевыми консультациями» является «совершенно недопустимым». Больше всего от парламентария досталось британскому премьер-министру Борису Джонсону. Дейви считает, в частности, что при нем «Британия следует туда, куда ее ведет Трамп, все более превращаясь в игрушку в его руках». Практику же, в рамках которой «основные оборонные решения Великобритании обсуждаются в Соединенных Штатах, а не в Великобритании», он именует не иначе как «вопиющим скандалом».Что ж, неизвестно, как этот инцидент повлияет на и без того достаточно подпорченную репутацию Джонсона, но вот договоренность о закупке W93 в результате вряд ли будет расторгнута, как бы там ни возмущались в парламенте. И самым печальным моментом тут являются не огромные траты Лондона (пусть за них переживают тамошние сэры), а то, что это еще один шаг на пути дальнейшего наращивания ядерных арсеналов и уменьшения уровня безопасности в нашем тревожном мире. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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