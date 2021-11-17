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Британский F-35 разбился в Средиземное море: Стала известна судьба пилота
17 ноября 2021, 19:20 • 141 • Политика
Самолёт F-35 британских ВВС упал в Средиземное море. В Минобороны Великобритании сообщили о судьбе пилота.
Британский истребитель F-35 потерпел катастрофу в Средиземное море. Перед падением самолёта пилот успел катапультироваться, он уже спасён, сообщает Минобороны Великобритании.
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