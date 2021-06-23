Британский эсминец не просто так нарушил границы России: Объявлено о сборе информации

Команда британского эсминца явно собирала информацию, нарушая территориальные границы России. Подобную позицию в беседе с Царьградом изложил Алексей Леонков.

Министерство обороны России сообщило, что британский эсминец нарушил территориальные границы нашей страны в районе мыса Фиолент в Крыму и не реагировал на предупреждения. В чужих территориальных водах британцы пробыли не менее получаса. А после вынуждены были бежать, поскольку по военному кораблю были сделаны предупредительные выстрелы с моря и с воздуха. В результате военное судно покинуло русские воды.

Впрочем, в Министерстве обороны Великобритании уже пытаются сделать, что называется, хорошую мину при плохой игре, настаивая, что стрельбы не было. Интересен и тот факт, что простые англичане в комментариях к сообщениям прессы поддержали вовсе не Лондон, а Москву...

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом отметил, что в данном случае британцы, безусловно, шли на провокацию. Но какой была её цель? Леонков полагает, что военные Великобритании добивались вовсе не того, чтобы русские открыли огонь или просто погнали их со своей территории.

"Тридцать минут нахождения в наших территориальных водах - большой отрезок времени. Но они добивались не того, чтобы мы выскочили и погрозили им пальчиком, постреляли по ним. Они добивались... получения важной стратегической информации", - сказал эксперт.

Удалось ли получить сведения? Вопрос сложный:

"Я пока не в курсе. Нужно понимать, что было задействовано с нашей стороны, помимо отдельных кораблей флота, и вообще как эта система работала. В полном, скажем так, наряде или было частичное привлечение определённых сил и средств. Зная эти детали, можно будет сделать выводы".