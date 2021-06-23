Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
Главная / Политика

Британский эсминец не просто так нарушил границы России: Объявлено о сборе информации

23 июня 2021, 18:05  •  224 • Политика
Команда британского эсминца явно собирала информацию, нарушая территориальные границы России. Подобную позицию в беседе с Царьградом изложил Алексей Леонков.
Министерство обороны России сообщило, что британский эсминец нарушил территориальные границы нашей страны в районе мыса Фиолент в Крыму и не реагировал на предупреждения. В чужих территориальных водах британцы пробыли не менее получаса. А после вынуждены были бежать, поскольку по военному кораблю были сделаны предупредительные выстрелы с моря и с воздуха. В результате военное судно покинуло русские воды.
Впрочем, в Министерстве обороны Великобритании уже пытаются сделать, что называется, хорошую мину при плохой игре, настаивая, что стрельбы не было. Интересен и тот факт, что простые англичане в комментариях к сообщениям прессы поддержали вовсе не Лондон, а Москву...
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом отметил, что в данном случае британцы, безусловно, шли на провокацию. Но какой была её цель? Леонков полагает, что военные Великобритании добивались вовсе не того, чтобы русские открыли огонь или просто погнали их со своей территории.
"Тридцать минут нахождения в наших территориальных водах - большой отрезок времени. Но они добивались не того, чтобы мы выскочили и погрозили им пальчиком, постреляли по ним. Они добивались... получения важной стратегической информации", - сказал эксперт.
Удалось ли получить сведения? Вопрос сложный:
"Я пока не в курсе. Нужно понимать, что было задействовано с нашей стороны, помимо отдельных кораблей флота, и вообще как эта система работала. В полном, скажем так, наряде или было частичное привлечение определённых сил и средств. Зная эти детали, можно будет сделать выводы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






224
Источник
Похожие новости
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети
23 июня 2021, 09:50
"Крым уже не вернётся": "Шутка" из Киева возмутила украинцев
23 июня 2021, 08:00
Москва обратилась к США перед учениями в Чёрном море
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно&q...
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсе...
23 июня 2021, 07:05
Должник или одесский Штирлиц? Куда пропал начштаба морской охраны Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2021, 19:50
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
17 июня 2021, 13:35
Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
22 июня 2021, 13:40
Путин дал недвусмысленное обещание всему миру в День памяти и скорби
20 июня 2021, 14:00
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР" оценила политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.