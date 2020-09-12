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Британский эксперт назвал Украину "примером демократии". Но его имя всё объяснило
12 сентября 2020, 05:30 • 93 • Политика
Американское издание Atlantic Council опубликовало статью британского эксперта, который назвал Украину "примером демократии" и выразил надежду на то, что Белоруссия этому примеру последует. Но стоит взглянуть на имя автора, как всё становится ясно.
В статье "Сойдёт ли Белоруссия с российской орбиты вслед за Украиной?", которая появилась на страницах Atlantic Council, разбирается проблема отношений России, Белоруссии и Украины. Автор прямо заявляет, что то, как сейчас РФ реагирует на события в Белоруссии, очень похоже на реакцию Кремля на "демократические восстания" на Украине.
Россия, по словам эксперта, стремится "демонизировать нерусское национальное пробуждение в постсоветском мире", называя его русофобией. Тем временем, считает он, процессы национального строительства в странах вроде Белоруссии и Украины не угрожают России, а являются "естественным и необходимым ответом на эпоху российского господства".
Автор утверждает, что Украина может служить образцом "органичного развития гражданского самосознания и стремления к независимости". Он приводит несколько достаточно сомнительных доказательств того, что Украина достигла наибольших успехов в строительстве гражданской нации и сейчас являет собой практически идеальную демократию.
Интересно, что британский эксперт на поверку оказался украинцем: его зовут Тарас Кузьо. "Имя "британского" эксперта говорит очень многое", - насмешливо комментирует российский читатель. "Да, британские эксперты - они такие", - вторит ему другой.
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