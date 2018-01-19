Британский депутат уснул в прямом эфире на обсуждении Brexit

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Дебаты по выходу Британии из ЕС усыпили депутата-консерватора на заседании парламента.

Депутат от Консервативной партии Великобритании Десмонд Свэйн уснул во время обсуждения Brexit, транслировавшихся в прямом эфире. Видео со спящим народным избранником разместил Sky News.

На кадрах видно, что Свэйн задремал прямо за спиной своего коллеги Кена Кларка, представлявшего доклад по Брекситу. Когда Кларк повысил голос - Свейн очнулся и улыбнулся.

Пользователи соцсетей не нашли ничего удивительного в этом случае. По их словам, монотонные речи в парламенте могут усыпить каждого. Другие отметили, что депутат получает много денег, чтобы позволять себе сон на рабочем месте.