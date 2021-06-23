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Британский депутат отключился после воплей "Волкова" о деньгах

23 июня 2021, 18:05  •  136 • В мире
Пранкеры из России сымитировали Леонида Волкова в беседе с британским депутатом. После настойчивых просьб оппозиционера о материальной помощи иностранный политик не выдержал и отключился.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли британского депутата Тома Тугендхата. В разговоре с политиком один из пранкеров представился оппозиционером Леонидом Волковым.
Председатель комитета по иностранным делам британского парламента не заметил подмены и как ни в чём не бывало вёл разговор. В беседе британец рассказал о том, что в отношении России Лондон придерживается мнения, что наша страна - враг.
Настырный "Волков" не преминул попросить денег у британского депутата, на что тот отреагировал удивлённо: "У меня нет денег!" "Волкова" это возмутило: он стал кричать в камеру, что это вранье, а депутат - лжец. После такого перформанса Тугендхат отключился.
Журналист Александр Сосновский в своём телеграм-канале замечает, что после этого пранка у Великобритании есть повод начать парламентское разбирательство.
"Вован и Лексус полчаса разговаривают с британским парламентарием от имени Леонида Волкова. Несчастный британец никак не может отделаться от настырного Волкова, который требует денег. Но по пути собеседники признаются друг другу, что они геи, и это скрашивает их разговор. Попутно выясняется, что "Дождь" получал-таки иностранные деньги на свою деятельность. И опять всплывает имя Билла Браудера, который играет важнейшую роль в схеме "берлинского пациента" и его адептов. Британский парламент, думаю, получил достаточно материала для парламентского разбирательства о вмешательстве в дела чужого государства", - отметил он.

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