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Британский депутат не захотела платить штраф за превышение скорости, свалив вину на русских
14 ноября 2018, 11:54 • 169 • В мире
Член британского парламента превысила скорость. Однако платить отказалась. Более того, дама попыталась разжалобить полицейских байкой о том, что за рулем был ее русский шофер.
«Кампания "Русские во всем виноваты" вышла в Британии на новый уровень, - написал политолог Владимир Корнилов в своем микроблоге. Депутатша парламента от лейбористов, пытаясь избежать штрафа за превышение скорости, заявила, что за рулем ее машины был русский. Правда, потом выяснилось, что этот русский был в этот момент в России».
Отметим, что сам инцидент произошел летом прошлого года. Автомобиль Nissan Micra, принадлежавший депутату, превысил скорость и попал на камеру. Инцидент произошел в кембриджском городке Торнир. Примечательно, что человек с русскими корнями действительно работал шофером у дамы.
Однако расследование показало, что в момент, когда машина превысила скорость, за рулем была сама депутат. А вот некий Алекс Антипоу, который был «тем самым русским, который превысил скорость», был в России и к инциденту не имел отношения.
«Странно, что вообще не написали о пьяном русском», - озадачились пользователи.
«Да мы, не выходя из дома, телепатическим путем всем гадости делаем. Для этого надо быть просто русским», - саркастично отмечают другие.
«Штраф надо наложить за сокрытие преступления, кто конкретно был за рулём, Боширов или его друг», - шутят пользователи.
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