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Британским женщинам-полицейским разрешили рыдать в свое удовольствие

29 января 2018, 08:09  •  56 • В мире
В графстве Ноттингемшир создали привилегированные условия для работы сотрудницам полиции
Стало известно о том, что в британском графстве Ноттингемшир для женщин-полицейских создали особые рабочие условия. Связано это с тем, что женщины, в отличие от мужчин, более эмоциональные, особенно если речь идет о “сложных днях”.
Так, для сотрудниц выделили специальные “комнаты плача”, сообщает Daily Mail. В частности, говорится о том, что девушкам-полицейским решат делать частые перерывы, дадут доступ к душевым.
Кроме того, теперь, по новым правилам, у женщин-полицейских будет возможность свободно переодеваться в течение дня. Помимо этого, сотрудницам разрешат приходить на работу позже, а риск их направления на задание оценят дополнительно.
Отметим, местная полиция уже пояснила, что ввела эти правила потому, что женщины среднего возраста часто уходили со службы именно из-за мешающих симптомов менопаузы.

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