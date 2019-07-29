Британским военным запретили "стареть" с помощью российского приложения: "Этим могут возпользоваться русские шпионы"

Руководство Вооружённых сил Великобритании призвало своих военнослужащих отказаться от популярного приложения FaceApp из-за "российской угрозы". В военном ведомстве считают, что через это приложения российская разведка может получить доступ к личным данным британских военных. Об этом сообщает издание Daily Express.

Речь идет о программе для смартфонов, которую разработали в петербургской компании Wireless Lab. Приложение FaceApp позволяет трансформировать лицо на фотографии - сделать его улыбающимся, состарить или омолодить и даже поменять пол. Благодаря постоянным обновлениям и увеличивающемуся числу возможностей программа является очень популярной у создателей смешных видео и пользователей соцсетей.

"Высшее руководство считает, что шпионы могут запустить реверсивный поиск любых картинок, пропущенных через приложение", - приводит издание заявление Вооружённых сил Великобритании.

В свою очередь создатель FaceApp Ярослав Гончаров объяснил, что все опасения абсолютно беспочвенны. По его словам, все загруженные в приложение фотографии удаляются с серверов в течение 48 часов.