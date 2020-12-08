Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / В мире

Британских детей "лечили" сменой пола. Один врач возмутился и… оказался на пороге увольнения

08 декабря 2020, 02:15  •  60 • В мире
Британских детей в одной из местных клиник "лечили" сменой пола, назначая экспериментальные препараты всего лишь после нескольких консультаций. Один врач возмутился и… оказался на грани увольнения.
Британский психиатр Дэвид Белл обрушился с критикой на медучреждение фонда "Тависток", где детям выдавали гормональные препараты для прохождения первой фазы процесса смены пола. В результате специалист оказался под угрозой увольнения, пишет The Times.
Врач вместе с группой коллег составил доклад, в котором специалисты указали на то, что в данной клинике несовершеннолетним выписывали блокаторы полового созревания и выработки гормонов, применяемые в случае так называемой транссексуальности.
При этом средства назначались без серьёзного осмотра - только на основании нескольких консультаций. Кроме того, на решение сотрудников медучреждения в значительной степени влияли лица, ратующие за права трансгендеров.
В связи с этим Белл и его союзники в коллективном отчёте заявили о необходимости немедленно "заморозить" данный вид деятельности клиники. Её руководство, однако, пригрозило психиатру увольнением.
Тем не менее на днях медучреждение всё же было вынуждено на время прекратить выписывать направления на терапию из-за соответствующего решения суда.
Согласно вердикту, несовершеннолетние не могли дать осознанного согласия на прохождение процесса смены пола. Между тем приём предусмотренных в рамках данной процедуры медикаментов мог спровоцировать у детей бесплодие и нарушение половой функции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
07 декабря 2020, 07:00
Слепить снеговика и пройти через все круги ада: Сосновский выдал инсайд из Германии
07 декабря 2020, 01:30
Страны Балтии снова распустили BALTBAT
06 декабря 2020, 20:55
"Что позволено чёрным…": Бар в США пошёл на хитрость, чтобы обойти запрет из-за COVID-19
07 декабря 2020, 07:50
NotPetya, Скрипаль и «взлом» ОЗХО: аналитики конгресса США рассказали об «агрессивной деятельности ГРУ»
07 декабря 2020, 21:40
Коронавирус мутировал и обхитрил антитела: Названы страны, где есть больные новым типом COVID
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2020, 23:30
Военных США встретили градом камней в Афганистане. Американцы бросились наутёк
07 декабря 2020, 23:30
Бездушным чиновникам и политикам грозит фильтр: Малофеев рассказал о народной чистке ...
08 декабря 2020, 00:20
«Будут продолжать милитаризацию региона»: какова цель учений США и Японии Yama Sakura...
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен ...
08 декабря 2020, 02:15
"Остался последний шаг": Кто и почему сменит Шувалова на посту главы ВЭБ - ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
03 декабря 2020, 23:15
"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"
03 декабря 2020, 14:05
Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.