Британских детей "лечили" сменой пола. Один врач возмутился и… оказался на пороге увольнения

Британский психиатр Дэвид Белл обрушился с критикой на медучреждение фонда "Тависток", где детям выдавали гормональные препараты для прохождения первой фазы процесса смены пола. В результате специалист оказался под угрозой увольнения, пишет The Times.

Врач вместе с группой коллег составил доклад, в котором специалисты указали на то, что в данной клинике несовершеннолетним выписывали блокаторы полового созревания и выработки гормонов, применяемые в случае так называемой транссексуальности.

При этом средства назначались без серьёзного осмотра - только на основании нескольких консультаций. Кроме того, на решение сотрудников медучреждения в значительной степени влияли лица, ратующие за права трансгендеров.

В связи с этим Белл и его союзники в коллективном отчёте заявили о необходимости немедленно "заморозить" данный вид деятельности клиники. Её руководство, однако, пригрозило психиатру увольнением.

Тем не менее на днях медучреждение всё же было вынуждено на время прекратить выписывать направления на терапию из-за соответствующего решения суда.

Согласно вердикту, несовершеннолетние не могли дать осознанного согласия на прохождение процесса смены пола. Между тем приём предусмотренных в рамках данной процедуры медикаментов мог спровоцировать у детей бесплодие и нарушение половой функции.