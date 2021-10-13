Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь

Оказывается, если правильно попросить, британские таблоиды очень быстро публикуют опровержения лживой информации. То ли в исках дело, то ли во вкрадчивом тоне просящего, но дело сделано, и теперь британские журналисты бьют человек – просят прощения господа соврамши.

Известный британский таблоид The Sun выпустил статью с обвинением России в краже данных при производстве вакцины "Спутник V" от коронавируса. В материале говорилось, что на самом раннем этапе пандемии коронавируса русский шпион похитил наработки британских учёных, по которым была произведена вакцина компании AstraZeneca.

Никаких имён тех, кто мог добыть столь важную информацию, в небольшой по объёму статье не указывалось. Вместо этого внимание читателей привлекли фотографией президента России Владимира Путина и массой цитат не самых известных британских политиков. Попытка дискредитировать работу учёных из России предпринималась не раз. Подобные обвинения звучали ещё более года назад от главного британского телеканала BBC. После вброса британским журналистам приходилось извиняться, но тут как в том анекдоте: "ложечки нашлись, а осадочек остался".

А ларчик просто открывался

Реакция официальных представителей России была более чем спокойной. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров просто отметил: мы не думаем, будто кто-то всерьёз будет воспринимать обвинения о "краже формулы вакцины".

В то же время, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) разоблачили британский фейк, указав всего один простой факт. Русская и британская вакцины созданы на совершенно разных платформах. AstraZeneca использует в качестве платформы генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. А "Спутник V" создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Поэтому заявление, что "Спутник V" создан на основе AstraZeneca, не имеет научного смысла.

Мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы,

- говорилось в сообщении РФПИ.

Да и вообще, "скучно, девочки", добавил "Голос Мордора", цитируя сказанное ранее президентом России Владимиром Путиным.

Извинения долго ждать себя не заставили

После опровержения и, очевидно, требования исправить лживые публикации, в Британии извинились за фейк. Первой опровержение опубликовала газета Daily Express.

Забавно, что даже в опровержении британские журналисты ссылались на некие данные собственной разведки. Мол, это вовсе не русские пригрозили нам исками. И даже не совесть подсказала исправить ошибки. Дело только в разведданных и личной непоколебимости.

До нашего сведения дошло, что это было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" общеизвестна. В статье также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),

- гласит сообщение газеты Daily Express.

Впрочем, авторы оригинального текста в The Sun выпустили исправленную версию статьи с цитатами из заявления РФПИ. Конечно, к извинениям стоило бы добавить нечто вроде "мы больше так не будем". Но вряд ли это будет честное обещание. Будут. И, наверняка, не только так.