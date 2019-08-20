Британские врачи 12 раз отказывались считать ребенка больным, пока он не умер

Случай произошел в графстве Эссекс с родителями Остина О’Дауда, который около года страдал от не диагностированного медиками заболевания. Впервые он попал в больницу с жалобами на боли в животе в октябре, после чего обращался к врачам 12 раз, постоянно получая оптимистичные прогнозы.

За несколько недель до гибели у мальчика началась рвота и диарея, затем опух глаз. Врачи подумали, что его укусило насекомое, и не придали новым симптомам значения.

Через четверо суток после выписки родители вызвали Остину скорую помощь, но медики уже не смогли его спасти.

Семья мальчика обратилась с иском в суд к администрации больницы. Сейчас к расследованию подключились полиция и местный департамент здравоохранения.