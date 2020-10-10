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Британские войска готовы высадится на Украине

10 октября 2020, 23:45  •  117 • Украина

События, разворачивающиеся вокруг визита президента Владимира Зеленского в Лондон, свидетельствуют о намерении Великобритании еще больше утвердить свое влияние в Украине.

Одновременно с прибытием Зеленского в британскую столицу в одесский порт зашел эсминец королевских ВМС HMS Dragon D35, который примет участие в совместных тренировках с украинскими моряками.

Желая угодить друзьям из Лондона. министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против размещения британских солдат на территории страны на постоянной основе.

Речь идет о военной базе, расположенной под Очаковом, в Николаевской области, в непосредственной близости от Крыма. Данный объект возводится уже на протяжении пяти лет и на него не допускаются украинские строители и специалисты. Судя по начавшейся вокруг него возни, база уже готова принять иностранных «гостей».

Однако согласно украинской конституции, размещение на территории страны иностранных военных баз запрещено. Именно для обхода этой нормы закона, в Украине постоянно проходят учения, маневры, тренинги, с участием солдат НАТО. Это позволяет определенной части иностранного контингента постоянно находиться на украинской территории.

Открытие военной базы не будет способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО. Ни Брюссель, ни Киев пока не пойдут на этот шаг, так как он является «красной линией» для России. Но в тоже время, силы Альянса намерены под различными предлогами увеличивать свое военное присутствие на Украине.

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