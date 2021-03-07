Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Главная / В мире

Британские военные "проникли" в Донбасс. На Украине объяснились: проверка безопасности

07 марта 2021, 20:15  •  53 • В мире
Группа британских военных советников "проникла" в Донбасс. Здесь они дали оценку подготовке украинских военнослужащих, а также ознакомились с работой контрольно-пропускного пункта "Майорское".
Зону украинских позиций в районе силовой операции в Донбассе посетила группа военных советников Вооружённых сил Великобритании. В ходе осмотра членам делегации показали центр гражданско-военного сотрудничества штаба силовой операции в Краматорске, а также ознакомили их с работой контрольно-пропускного пункта "Майорское".
Военные советники Великобритании дали оценку безопасности на востоке Украины и оценили эффективность подготовки личного состава Вооружённых сил Украины в рамках операции ORBITAL, передаёт ТАСС.
Британским советникам, проникшим в Донбасс, также показали центр гражданско-военного сотрудничества штаба силовой операции в Краматорске и порядок работы контрольно-пропускного пункта "Майорское".
Визит завершился встречей с представителями офиса координации гуманитарных вопросов ООН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
06 марта 2021, 23:10
Немцы отказываются от расы на законодательном уровне
06 марта 2021, 19:30
Как Мао обставил Брежнева на Даманском. Что нужно сделать России, чтобы это не повторилось
07 марта 2021, 16:35
Лига украинцев Канады написала донос на шведского историка: "Клевета!"
07 марта 2021, 04:40
Президент Эстонии: «Наша армия готова воевать, несмотря на коронавирус»
07 марта 2021, 00:00
«Элемент политического шоу»: почему сенатор США связал утверждение главы ЦРУ с санкциями против «Северного потока — 2»
07 марта 2021, 01:00
Будет ли Ватикан торговать индульгенциями на выбросы парниковых газов?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США
02 марта 2021, 21:05
Как индийская вакцина покончит с конфликтом в Донбассе
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
02 марта 2021, 14:40
"Через три дня Россия рассыплется": Востоковед раскрыла тайного союзника Японии
28 февраля 2021, 21:15
Русские не обращают внимания на провокации США и бьют: удар "Искандерами" попал на видео
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.