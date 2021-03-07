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Британские военные "проникли" в Донбасс. На Украине объяснились: проверка безопасности
07 марта 2021, 20:15 • 53 • В мире
Группа британских военных советников "проникла" в Донбасс. Здесь они дали оценку подготовке украинских военнослужащих, а также ознакомились с работой контрольно-пропускного пункта "Майорское".
Зону украинских позиций в районе силовой операции в Донбассе посетила группа военных советников Вооружённых сил Великобритании. В ходе осмотра членам делегации показали центр гражданско-военного сотрудничества штаба силовой операции в Краматорске, а также ознакомили их с работой контрольно-пропускного пункта "Майорское".
Военные советники Великобритании дали оценку безопасности на востоке Украины и оценили эффективность подготовки личного состава Вооружённых сил Украины в рамках операции ORBITAL, передаёт ТАСС.
Британским советникам, проникшим в Донбасс, также показали центр гражданско-военного сотрудничества штаба силовой операции в Краматорске и порядок работы контрольно-пропускного пункта "Майорское".
Визит завершился встречей с представителями офиса координации гуманитарных вопросов ООН.
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