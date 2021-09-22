Британские учёные выяснили, что Путин съел все продукты в магазинах

Английский таблоид The Sun обвинил президента России в пустых полках супермаркетов в Великобритании. Дефицит продовольствия, как считают британские журналисты, может очень быстро перерасти в настоящий кризис. Разумеется, спровоцированный Кремлём.

"Рука Кремля" в британских супермаркетах

"Полки в супермаркетах Великобритании опустели из-за Владимира Путина, который обвиняется в задирании цен на газ" – с таким заголовком вышел самый известный таблоид мира. Материал иллюстрируется фотографией действительно пустых полок, а в Сети можно отыскать ещё как минимум десяток подобных фото с ценниками в фунтах стерлингов на таких же пустых полках. Дотянулась рука Кремля? Известная европейская и либеральная, не требующая доказательств истина "кошка бросила котят – это Путин виноват" получила очередное новое рождение.

Что же такое прогнило в британском королевстве, вызвав настоящую панику? Почему опустели полки мясных и замороженных продуктов, которых в первую очередь коснулись проблемы, возникшие из-за дефицита сухого льда, и при чём тут природный газ?

Ответ на самый последний вопрос – самый простой. Сухой лёд – это углекислый газ, охлаждённый до твёрдого состояния. А последний является побочным продуктом при производстве удобрений на основе аммиака из того самого природного газа. В Великобритании из-за выросших цен на газ уже закрылись два самых крупных завода по производству подобных удобрений, следовательно, возник дефицит и углекислого газа. Который используют, кстати, не только в виде сухого льда в супермаркетах, но и на скотобойнях, чтобы оглушить животных перед забоем.

Закрываются аналогичные производства и в Восточной, Центральной и Западной Европе. Грета Тунберг может быть довольна. А британцы плачут. Маленькие детки протягивают свои ручонки к мамам, прося замороженную курицу и холодное пиво, а тем остаётся только обвинять проклятого Путина.

Вот только при чём тут Россия, "Газпром" и лично Владимир Путин? Основной поставщик газа в Великобританию – Норвегия, с неё, по логике, и надо бы спрашивать. Более того, Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Все, кто заключил долгосрочные контракты с "Газпромом", получают газ в полном объёме – и по твёрдым, в нынешних условиях гораздо более низким ценам. А что мы не отгружаем сверх того, так никто обязать нас не может. Хотим – продаём, не хотим – на дальнюю полочку в чулане откладываем. Совсем другой вопрос, что другие компании, которые обеспечивали ранее поставки и в ЕС, и в вышедшую из него Великобританию, развернули свои поставки в сторону Юго-Восточной Азии, где стоимость газа выше на несколько сотен долларов за тысячу кубометров. И в значительной степени нынешний кризис с поставками газа и скачками цен на него в Европе обусловлен именно этим. Так это вам, господа, все вопросы к рынку надо обратить. Он порешал именно так, а не иначе.

Но вместо воспетой их же соотечественниками невидимой руки рынка англичанам мерещится всюду невидимая рука Кремля. Петров, Боширов и примкнувший к ним Федотов под сенью шпилей очищают полки супермаркетов.

Никогда не было и вот опять

На самом деле такой кризис случается совсем не в первый раз, даже за последнее время. С периодичностью раз в два-три месяца британские СМИ пугают своих читателей и телезрителей прогнозами апокалипсиса, который уже стучится в двери их кухонь.

Декабрь 2020 года – британцы сметают все товары от тортов до женских прокладок с полок супермаркетов, напуганные призраком коллапса из-за "Брексита", выхода из ЕС. А тут ещё и тотальный локдаун, многокилометровые колонны фур на границе, коронавирус, панические крики "Рождества не будет!". А в итоге Рождество прошло, пробки на границе рассосались, всё пришло в норму.

Следующий кризис случился весной. И тоже быстро рассосался. А как британцы паниковали этим летом! Лето стало каким-то непреходящим продовольственным кризисом в супермаркетах в представлении СМИ. Июль: "полки в супермаркетах опустели", потому что 620 тысяч работников в сфере розничной торговли в июле отправили на десятидневный карантин. Министр экономики раздаёт интервью, мясопромышленники предупреждают о грядущем коллапсе из-за нарушений в логистике поставок. На первых полосах британских газет – те самые опустевшие полки. Август: Британии не хватает 100 тысяч дальнобойщиков, чтобы перевозить продовольствие. Некому доставлять продукты и товары первой необходимости, лекарства в аптеки. Планируется привлечь две тысячи армейских водителей грузовиков. Конечно же, снова фотографии на первых полосах с заголовками про опустевшие полки с продовольственными товарами в супермаркетах. И вот сентябрь: британские производители продуктов питания и супермаркеты снова предупреждают, что пустые полки могут остаться такими до конца года, и покупателям, возможно, придётся отказаться от праздничных продуктов на Рождество. Даже McDonald's уже исключил молочные коктейли из меню, а сеть Nando's закрыла 45 своих ресторанов.

"Дети" и "волки"

Ничего не напоминает? Конечно же, басню Эзопа, в которой мальчик беспричинно кричал: "Волки!", – финал того повествования известен.

Но "Сан" переплюнула всех, обвинив Россию и Путина в продовольственном кризисе, вызванном исключительно британскими и внутриевропейскими проблемами. Истины ради, стоит отметить, что многие читатели таблоида не купились на "утку". Вот несколько разумных комментариев:

Как обычно, Британия оказалась между молотом и наковальней и платит больше всех, потому что у неё больше нет вариантов. Всё распродано или перекуплено за быстрые деньги. Обвинять Путина в цене газа – фактическая ошибка. Это очередная предвзятая и необъективная публикация. Непонятно, как ответственность за стоимость газа в нашей стране может нести Путин. Мы никогда ни в чём не виноваты. Когда-то во всём виноват был ЕС, теперь – Россия.

И таких достаточно много. В том числе и тех, кто отмечает, что британские цены на газ чуть ли не втрое превышают европейские из-за "Брексита" и политики нынешнего правительства. Можно, конечно, припомнить тут бумеранг за кота Скрипалей, но британцам и европейцам сейчас не до комических куплетов.

Не хлебом единым

Однако на этот раз ситуация действительно серьёзная. И речь отнюдь не только про дефицит сухого льда к рождественскому столу.

Первое, конечно, это те самые удобрения. Высокая стоимость газа сделала их нерентабельными, а значит, растёт риск, что они не будут внесены в почву следующей весной и летом. Что дальше? Снижение урожайности и рост цен. Как "рынок порешает", мы сейчас видим на примере газа.

А что там у нас ещё производится с помощью газа, где он используется? Ах да, ткани, пластмассы, краски, масла, стекло, даже производство стали и корма для животных и рыб, каким бы это ни казалось странным. Ну и пищевая промышленность, как мы уже видели. Всё это в Европе подорожает в ближайшие месяцы. Готовьте ваши денежки, дамы и господа! Затягивайте ремешки и грейте себя мыслью, что диеты полезны для организма.

Кстати, о "грейте себя". Есть ещё использование газа по древнему прямому назначению – отопление. В большинстве европейских стран отопительный сезон или уже настал, или вот-вот это сделает. Так вот, в той же Великобритании из-за высоких цен на газ закрылись уже пять энергетических компаний, а ещё четыре могут последовать за ними в ближайшие недели. Энергетический кризис усугубляется ещё и тем, что альтернативная энергетика у британцев скисла, те же самые ветряки стоят почти полтора месяца с застывшими лопастями из-за безветренной погоды. В Западной Европе сейчас спешно наращивается угольная генерация, уголь также взлетел в цене, но на рынок газа это почти не влияет.

В общем, в ближайшее время таких обвинений, которыми разродилась "Сан", может стать в разы больше. Только европейская традиция переваливать с больной головы на здоровую вряд ли чем может помочь. Ведь, говоря честно, Европа сама сделала всё, чтобы загнать себя в такие тиски, из которых жалобно попискивает сейчас, требуя для себя всего и подешевле. Понять их можно – зима уж близится, а Германа, то есть газа, всё нет и нет.

"Унтер-офицерская вдова" на газопроводе

На данный момент, как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, закачка газа в Европе в хранилища отстаёт не меньше чем на 30 млрд кубометров от необходимого для безболезненного прохождения отопительного сезона. И, по его словам, такое отставание уже невозможно ликвидировать. Можно, конечно, уменьшить дефицит, запустив прокачку газа через "Северный поток – 2" поскорее, но Европа и США этому всячески противятся. То ссылаются на третий пакет Энергетической хартии, который должен ограничить прокачку русского газа. То пытаются давить на Россию, требуя нарастить транзит через украинскую ГТС. Зачем это делать "Газпрому", который будет платить за перекачку по Украине сверх законтрактованных объёмов существенно больше, когда есть менее затратная альтернатива, в ЕС, Польше, США, Великобритании и на той же самой Украине никто не может ни объяснить, ни даже подумать над этим вопросом. МЭА подтвердило, что "Газпром" неукоснительно выполняет все свои контрактные обязательства, а вот про других европейских поставщиков таких заявлений делать не стало.



Очередная победа России: "Северный поток – 2" построен. Телеканал Царьград / vk.com Очередная победа России: "Северный поток – 2" построен. Телеканал Царьград / vk.com

Европа пала жертвой собственных представлений, согласно которым Россия должна сама платить и каяться, а не получать деньги и принимать извинения. Немалую роль сыграл в этом прошлый год, когда цены на газ упали далее некуда – сначала ниже 100, а потом и менее 50 долларов за тысячу кубометров. "Рыночек порешал!" – довольно ухмылялись аналитики, предвкушая банкротство русского концерна и забыв, что в каждой точке земного шара, в том числе и в их странах, существует четыре времени года. В расчёте на низкие цены и по их рекомендациям ряд стран перешёл от долгосрочных контрактов с определённой формулой расчёта цены на газ на биржевые цены, полагая, что такое счастье для них будет продолжаться вечно.

Однако минувшая зима выдалась, мягко говоря, не тёплой, и хранилища были выбраны чуть ли не до необходимого для технологического минимума остатка объёмов. А тут ещё и экономика в Азии оправилась от пандемии и пошла вверх, требуя сырья, сырья и ещё раз сырья. И счастье кончилось.

Что с того?

Сейчас умная Германия получает газ по 270 долларов за тысячу кубов. В ряде других стран – похожие цены. А самым нетерпимым к России, "Газпрому" и "Северному потоку – 2" – извольте к фьючерсам по 800 и 900 долларов за такие же объёмы. Не разъяснил им никто в школьном курсе литературы про унтер-офицерскую вдову, которая "сама себя высекла".

Продолжайте, господа, не останавливайтесь. Но запомните, что чем больше будете винить в своих бедах Россию и Путина, тем труднее будет решить реальные проблемы.