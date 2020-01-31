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Британские учёные теперь тоже агенты Кремля: В Daily Mail обвинили академиков в работе на Россию

31 января 2020, 12:24  •  101 • Политика
Британская газета Daily Mail написала, что британские учёные стали агентами российской пропаганды. Поводом для обвинений стали сомнения академиков в официальных версиях Запада по отравлению Скрипалей и "химатаке" в сирийском городе Дума.
Британские журналисты обвинили британских учёных в работе на Кремль за то, что те усомнились в официальной версии отравления Скрипалей и химатак в Сирии. Статья соответствующей тематики вышла в британском таблоиде Daily Mail.
Речь идёт о материале под названием "Британские академики помогают России отрицать обвинения в военных преступлениях в ООН? Кремль цитирует "сторонника теорий заговоров", читающего лекции в университете, в надежде "прикрыть" свои зверства в Сирии". В статье речь идёт о Пьере Робинсоне, читающем лекции в Университете Шеффилда, который написал в Twitter в том, что ОЗХО покрывает военные преступления стран Запада в Сирии. Издание даже не постеснялось опубликовать пост учёного.
Нет, это не бред сумасшедшего, а журналистское расследование. На чистую воду выводят почтенных академиков только за то, что те доказывают непричастность России к отправлению Скрипаля и к атакам на мирное население в Сирии, - комментирует Telegram-канал " Зубовский, 4".
Напомним, что так называемая химатака в сирийском городе Дума, случившаяся в апреле 2018 года, была инсценировкой псевдогуманитарной организации "Белые каски", что подтверждено самими "жертвами" той атаки.
Фото: скриншот Telegram-канал " Зубовский, 4"

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