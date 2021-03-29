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Британские учёные обнаружили опасное последствие "ковидного стыда"
29 марта 2021, 09:15 • 241 • В мире
Об опасных последствиях "ковидного стыда" - стигматизации из-за перенесённой коронавирусной инфекции - заявили британские учёные. Они уверены, что появление таких чувств у людей стало причиной увеличения сроков борьбы с пандемией.
Группа британских учёных Кентского университета и Университета Лидса Беккета выяснила, что после перенесённого коронавируса у людей появляется чувство "ковидного стыда" - стигматизации или навешивания социальных ярлыков.
По их данным, люди стесняются заявлять о перенесённой болезни в соответствующие инстанции из-за того, что после лечения у них появляется чувство, что окружающие их игнорируют, и они вынуждены дистанцироваться, пишет Daily Mail. Учёные уверены, что появление таких чувств у людей стало причиной увеличения сроков борьбы с пандемией.
Учёные призвали правительства стран Европы учитывать это обстоятельство при составлении плана по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что по данным на воскресенье, 28 марта, в мире насчитывалось 125,7 миллиона заболевших.
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