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Британские спецслужбы заменили американцев на Украине

30 июня 2020, 13:00  •  80 • Политика
Фото: Luca Piergiovanni/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-премьер Незалежной назвал причины интереса Лондона к Киеву
Великобритания обратила внимание на Украину, только когда почувствовала, что ее территорией можно воспользоваться. Об этом заявил экс-премьер Незалежной Николай Азаров.
По его словам, за все годы работы во главе украинского правительства он лишь однажды встречался с британским коллегой, и то "на ходу". Зато когда власть в стране пошатнулась, агенты Лондона тут же объявились в Киеве.
"На Майдане засветились представители МИ-6. Они во многом заменили американские спецслужбы с точки зрения руководства госпереворотом", - написал Азаров в "Фейсбук".
По его мнению, после событий 2014 г. британцы начали снабжать украинцев оружием, техникой, присылать своих армейских инструкторов по одной простой причине: они видят в Незалежной удобный плацдарм для действий против России и обустраивают его для собственного удобства.
Ранее стало известно, что украинских спецназовцев и морских десантников тренируют британские военные. В Лондоне это решение оправдали необходимостью помочь Киеву "защитить демократию".
Напомним, осенью 2019 г. на Украине прошли первые британо-украинские военные учения по стандартам НАТО.

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