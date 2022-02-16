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Британские спецслужбы готовят удар по России. Интрига раскрыта
16 февраля 2022, 13:20 • 420 • Политика
Британские спецслужбы принимают участие в подготовке санкций для России, полагают источники.
Какими бы смешными нам не казались британские (да и любые другие) санкции против России, есть у наших оппонентов весьма выигрышный инструмент давления. Царьград не раз писал о нём - это давление на так называемые элиты, которые затем якобы смогут диктовать какие-то решения и настроения властям.
Британские власти хотели бы бить по тем, у кого есть собственность в стране. Об этом сообщалось неоднократно. И в этой связи источники сообщают, что "угроза лишить британской собственности и активов любого, на кого покажут пальцем МИ-6 - удобный инструмент для вербовки российских элит". В частности, об этом пишут авторы "Кремлёвской прачки".
О риске для скупавших активы за рубежом ранее говорил и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в авторской программе "Сухой остаток":
Высказывался на тему и экономист Михаил Хазин:
Больше тезисов - в видеоверсии "Сухого остатока".
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