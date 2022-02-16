Британские спецслужбы готовят удар по России. Интрига раскрыта

Британские спецслужбы принимают участие в подготовке санкций для России, полагают источники.

Какими бы смешными нам не казались британские (да и любые другие) санкции против России, есть у наших оппонентов весьма выигрышный инструмент давления. Царьград не раз писал о нём - это давление на так называемые элиты, которые затем якобы смогут диктовать какие-то решения и настроения властям.

Британские власти хотели бы бить по тем, у кого есть собственность в стране. Об этом сообщалось неоднократно. И в этой связи источники сообщают, что "угроза лишить британской собственности и активов любого, на кого покажут пальцем МИ-6 - удобный инструмент для вербовки российских элит". В частности, об этом пишут авторы "Кремлёвской прачки".

О риске для скупавших активы за рубежом ранее говорил и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в авторской программе "Сухой остаток":

Если Запад выполнит свои угрозы в части российских толстосумов, которые за последние тридцать лет вывели из России за границу сотни миллиардов долларов, ситуация, действительно, изменится. Великобритания первой заявила, что жёстко "посадит на пятую точку" тех, кто скупал активы на Туманном Альбионе, - отмечал Пронько.

Высказывался на тему и экономист Михаил Хазин:

С точки зрения, так сказать, нашего внутреннего обывателя, есть некий совокупный Запад и есть некая Россия, и олигархи – это те люди, которых поставил здесь Запад, и поэтому он их должен защищать. В реальности на Западе существуют очень мощные группы, которые между собой воюют. Типичный пример – это Трамп и Байден, – объяснил Царьграду экономист Михаил Хазин. – Байден – это примерно те же самые люди, которые в 90-е годы делали у нас приватизацию, разрушали и так далее. Это Байден. А Трамп – это альтернативная группа. С точки зрения Трампа, Чубайс и компания, и олигархи 90-х – это такие же его враги, как либеральное "глубинное государство". Аналогичная ситуация произошла в Лондоне.

Больше тезисов - в видеоверсии "Сухого остатока".