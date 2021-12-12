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Британские солдаты-големы

12 декабря 2021, 16:10  •  136 • Война
Трансгуманистское безумие сильных мира сего
Относительно недавно Министерство обороны Великобритании совместно с Министерством обороны Германии издало любопытный документ. Он называется «Улучшение человека – расцвет новой парадигмы» и посвящён возможностям технологических улучшений человеческих способностей с целью повышения боевых функций солдат.
Это далеко не первая подобная концепция, которую разработали британские военные. Ранее были изданы Joint Concept Note (JCN) 1/18, Human-Maching Teaming и Future of Command and Control. А данная работа подготовлена в рамках программы в области технологий Министерства обороны Великобритании Global Strategic Trends - The Future Starts Today and Future Operating Enviroment 2035, которая была запущена в 2018 году.
В США также занимаются этой темой. В специальном исследовании, подготовленном для ВВС США в 1962 году, уже обсуждались вопросы улучшения человеческих возможностей в военных целях.
Агентство Пентагона DARPA многие годы реализует подобные программы, что стало определенной нормой у американских военных, а также корпораций и учёных, которые их обслуживают.
Обычно говорят о трёх взаимосвязанных видах улучшений – физическом, когнитивном и биологическом.
Физическое улучшение связано с работой протезов и вспомогательных устройств типа экзоскелетов и сенсорных датчиков. Далее идет когнитивное «улучшение». Здесь имеются в виду инвазивные компьютерные интерфейсы мозга и устройства нейростимуляции, которые непосредственно вызывают изменения в мозге (с помощью электрических импульсов, магнитного поля и ультразвука).
И третье, биологическое, улучшение связано с редактированием генов, фармацевтическими препаратами и новыми видами вакцин.
Предлагаемый апгрейд человека для эксплуатации в военных целях по замыслу британских и немецких военных включает использование интерфейсов мозга, фармацевтических препаратов и генной терапии. Люди, утверждается в докладе, должны рассматриваться как «платформа» – как транспортные средства, самолеты и корабли, и на этих «человеческих платформах» необходимо работать с тремя элементами: физическим, психологическим и социальным.
В британо-германском докладе улучшение человеческого потенциала определяется как «применение науки и технологий для временного или постоянного повышения производительности человека». Затем проводится различие между оптимизацией человека, которая может «повысить производительность человека до предела биологических возможностей без добавления новых возможностей», и улучшением человека, которое может вывести людей «за пределы биологического потенциала».
«Мы хотим, чтобы «военные бойцы» – будь то киберспециалисты, операторы беспилотных летательных аппаратов или солдаты пехоты – были сильнее, быстрее, умнее, выносливее и мобильнее... По мере того как технологии становятся все более совершенными, наше мышление становится все более сосредоточенным на машинах, а не на человеке, но это должно измениться, если мы хотим быть эффективными в будущем», – говорится в докладе.
Хотя отмечается, что «достижения в области искусственного интеллекта, робототехники и автономии означают, что вычислительную мощность, скорость действий и выносливость человека не сравнить с машиной», признаётся, что у машины «собственные недостатки». Предполагается, что у людей есть «преимущество в области творчества и суждений», причём утверждается, что усовершенствование людей необходимо для того, чтобы в большей степени использовать достижения в этих областях.
«В будущих войнах победят не те, кто обладает самыми передовыми технологиями, а те, кто сможет наиболее эффективно интегрировать уникальные возможности людей и машин...
Человеческое улучшение – недостающая часть этой головоломки», – оправдывают авторы свою концепцию.
Описываются и обсуждаются четыре «основные технологии улучшения человека», которые имеют решающее значение для изучения: генная инженерия, биоинформатика, интерфейсы мозга и фармацевтика.
Но как именно все это будет использоваться в военных целях?
Утверждается, что развёртывание вооруженных сил становится всё более затруднительным из-за распространения высокоточного оружия большой дальности. Решением видится более широкое использование беспилотных систем в сочетании с более лёгкими, мобильными и универсальными наземными силами. С помощью мозговых интерфейсов персонал сможет «увеличить боевую мощь, подключив их к автономным и беспилотным системам».
Растущее использование компьютеров и искусственного интеллекта в военных действиях означает, что «когнитивная нагрузка на персонал, вероятно, возрастет, особенно для тех, кто участвует в командовании и управлении».
Это предполагает, что «биоинформатика» – изучение и анализ больших объемов биологических данных – может помочь на этапе набора персонала.
«Интерфейсы мозга, фармацевтические препараты и генная терапия – всё это может сыграть значительную роль в оптимизации и повышении навыков управления и контроля. В краткосрочной перспективе неинвазивные интерфейсы мозга могут повысить производительность. Но в долгосрочной перспективе интерфейсы мозга могли бы связать в единую сеть сознание бойцов и интеллектуальный штабной центр, что обеспечит полную общую операционную картину, повышая качество и скорость принятия решений», – говорится в докладе.
Насколько этично применение мирных мозгов в военных целях, в докладе упомянуто вскользь. Сказано, что в нём не рассматриваются более широкие этические вопросы, касающиеся улучшения возможностей человека, поскольку они «по праву продолжают оставаться предметом более широких дискуссий».
Зато есть аргументы в пользу военного применения, скрывающиеся в завуалированных обвинениях гражданского сообщества, которое предполагаемо не одобрит появление «универсального солдата». В докладе сказано: «Оборона не может ждать, пока изменится этика… Мы не можем предполагать, что улучшение человека будет автоматически эффективным или принятым в его предполагаемом применении, независимо от того, насколько благотворными могут быть его последствия. Улучшению людей могут противостоять элементы общества, которые не доверяют эффективности и мотивам увеличения».
Действительно, как в Великобритании и Германии, так и в других странах многие граждане явно выступят против таких «улучшений». Но англичане следуют своей классической логике, указывая на то, что военные разработки в этой области не должны ждать общественного согласия или этических дебатов, а должны «основываться на национальных интересах с точки зрения процветания, защиты и безопасности». То есть, по сути, традиционный набор красивых фраз, призванных скрыть сомнительные начинания.
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«Императив использования человеческого улучшения в конечном счете может быть продиктован не каким-либо явным этическим аргументом, а национальными интересами. Странам, возможно, потребуется развивать развитие человеческого потенциала или рискнуть уступить влияние, процветание и безопасность тем, кто это делает», – сказано в документе.
Авторы предлагают пересмотреть отношения военных с государственными ведомствами, ответственными за здравоохранение и социальное обеспечение, и перейти к «более сложным отношениям между государственным и частным секторами» в этой области. Иными словами, обосновывается альянс между техно-корпорациями, учёными, государством и военными. А общество остается в стороне, будто эти вопросы его не касаются.
Предугадывая возмущение граждан, авторы пишут, что «успешное использование человеческого улучшения потребует, чтобы оборона и общество столкнулись с неудобными этическими и юридическими дилеммами. До сих пор оборонные организации в либеральных демократиях придерживались подхода «подождём и посмотрим», давая этическим дискуссиям и техническим разработкам развиваться. Эта пассивная позиция даст импульс нашим противникам и приведёт к тому, что оборона упустит возможности улучшать благосостояние и эффективность наших вооруженных сил».
Крис Коул в рецензии на данный доклад пишет, что «аргумент, приводимый в этом докладе, о том, что мы слабы и неэффективны перед лицом изощренных и смертельно опасных врагов, далеко не нов. Он веками использовался для разработки и продажи инструментов, повышающих и расширяющих нашу смертоносность. Но есть качественная разница между оснащением солдата очками ночного видения или мощной винтовкой и внедрением компьютерного интерфейса в мозг оператора беспилотника. До того, как мы перейдем к идее соматической генной инженерии для снижения болевого порога или повышения когнитивных способностей».
Если смотреть в корень, под вопрос ставится сама человечность, ведь «улучшение» человека делается под видом устранения неких недостатков, но не ради блага личности или человечества, а для того, чтобы быть более смертоносным и эффективнее проводить акции организованного насилия. Не странный ли повод для «улучшения» человеческих возможностей? Не говоря уже о традиционной религии и обыкновенном здравом смысле, которые видят в подобных «улучшениях» только путь к росту зла в этом мире.
Фото: warontherocks.com
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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