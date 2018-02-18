Британские СМИ зовут Навального Алекси и величают вице-премьером

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Британское издание Daily Mail в очередной раз совершает феерические ляпы.

В абсурдной параллельной вселенной британских средств массовой информации Алексей Навальный превращается в игривого Алекси, причем не абы какого горлопана, а аж целого "вице-премьера".

А если серьезно, то уровень журналистики издания Daily Mail говорит сам за себя. Ошибки они не исправили даже спустя сутки после публикации.