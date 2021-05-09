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Британские СМИ выдали громкое разоблачение: Принц "тайно торгует связями с Путиным"

09 мая 2021, 20:00  •  176 • Политика
Британские СМИ выступили с громким разоблачением. По словам журналистов Sunday Times и Channel 4 Dispatches, принц Майкл Кентский, двоюродный брат Елизаветы II, "тайно торгует несуществующими связями с Путиным".
Журналисты телеканала Channel 4 Dispatches и воскресной газеты Sunday Times утверждают, что принц Майкл Кентский "тайно торгует несуществующими связями с Путиным".
Корреспонденты смогли выйти на приятеля члена британской королевской семьи - маркиза Рединга. Журналисты выдали себя за инвесторов и владельцев несуществующей южнокорейской компании.
Маркиз, в частности, сказал, что сможет за определённую плату организовать встречу с президентом России через двоюродного брата Елизаветы II. По его словам, принц фактически является неофициальным послом британской королевы в Москве.
После выхода статьи высказался сам принц Майкл Кентский. Он объявил публикацию фейком и указал, что последний раз виделся с Путиным 18 лет назад и никаких контактов с того момента они больше не поддерживали.

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