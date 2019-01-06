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Британские СМИ вновь "взялись за свое": Лондон обвинил СВР в создании новой агентурной сети после инцидента в Солсбери
06 января 2019, 17:39 • 47 • Политика
Как считают власти Великобритании, после инцидента в Солсбери созданием новой агентурной сети по приказу Кремля занимается не ГРУ, а СВР. Об этом пишут британские СМИ.
Власти России якобы создают новую агентурную сеть на территории Великобритании. Об этом пишет британское издание The Sunday Telegraph.
Как утверждают журналисты, после инцидента в Солсбери шпионская сеть, якобы созданная сотрудниками ГРУ, была полностью разрушена, поэтому теперь налаживанием работы занимается Служба внешней разведки (СВР), а приказ о продолжении деятельности отдал Кремль.
"Мы больше опасаемся того, чего мы не знаем об СВР, чем всех тех вещей, что мы знаем о ГРУ… Если Москва теперь дает больше ресурсов СВР и больше свободы для действий в Соединенном Королевстве, где, как мы считаем, это происходит, то тогда это вызывает большое беспокойство из-за их более профессионального оснащения", - заявил источник в британском правительстве.
На новые обвинения уже отреагировал политический аналитик Владимир Корнилов.
"Британская пресса отдохнула чуток на праздники и снова взялась за свое. Главная история сегодняшней The Sunday Telegraph: шпионская сеть ГРУ в Британии после Скрипаля безнадежно разрушена, поэтому Москва принялась раскручивать новую сеть - теперь уже СВР, еще более опасную структуру", - написал он в Twitter.
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