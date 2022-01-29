Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать • 145 • Аналитика © AP Photo / Mike Groll На Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений. Интересно, что практически одновременно эту неприятность заметили такие монстры, как The Wall Street Journal и The Times. При этом англичане пошли дальше американцев, ограничившихся лишь обозначением серьезности проблемы. The Times же спрогнозировала голод по всему миру, а заодно и назначила виноватого — конечно же, Россию. Мол, цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что, в свою очередь, было спровоцировано Россией. Утверждение это, конечно, абсурдно, с какой стороны к нему не подходи. В частности, Россия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила добычу газа на десять процентов. Экспортные поставки в физическом измерении выросли тоже, пусть и немного, примерно на два процента. Они могли бы повыситься и больше, но именно Евросоюз, с которым Россия наилучшим образом связана газопроводами, в последние годы делал все, чтобы этого не случилось. Ведь это ЕС еще в 2009 году принял так называемый третий энергопакет, направленный против газодобывающих компаний и в первую очередь против "Газпрома". Он предполагал перераспределение прибыли российской корпорации в пользу европейских газораспределительных компаний и трейдеров. Разными методами: от изначального разделения добычи и транспортировки газа до пришедшего позже перехода от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной (формульной) цене на спотовую с биржевыми ценами. Поначалу новая схема сработала, как нужно было ее инициаторам, — цены на газ в Европе несколько снизились, как и прибыли "Газпрома". А в позапрошлом году доходило даже до того, что концерн был вынужден поставлять газ в убыток себе. Тогда же польской компании PGNiG удалось выиграть у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок по контракту: в формулу цены, ранее привязанной к нефти и нефтепродуктам, была добавлена существенная составляющая биржевых цен на газ. Это привело еще и к возврату корпорацией излишне уплаченных поляками 1,5 миллиарда долларов, и к изменению формулы цены в большинстве других долгосрочных контрактов "Газпрома". Но потом наступил 2021 год и аттракцион невиданной щедрости закончился. В рамках восстановления мировой экономики после жестких пандемийных ограничений 2020 года, к тому же на фоне навязываемой Западом зеленой повестки, из-за которой резко сократились капиталовложения в разведку и разработку месторождений углеводородов, еще в первом полугодии наметился дефицит газа, подстегнувший рост цен на биржах. Все контрагенты "Газпрома", переписавшие формулу в долгосрочных контрактах, по мере роста цен на бирже стали получать контрактный газ по все большей цене. Кстати, сделали это не все. Турция, например, оставила прежнюю формулу и сейчас получает газ по одной из наименьших цен в Европе. А вот Польша уже переплатила благодаря своей пирровой победе четыре миллиарда долларов и продолжает это делать. На всем этом фоне сама же Европа чуть ли не на год затягивает сертификацию оператора новенького "Северного потока — 2". И это притом, что "Оператора газотранспортной системы Украины", который был выделен из "Нафтогаза Украины" в декабре 2019 года и управляет старой украинской трубой, европейцы сертифицировали за пару дней. Одним словом, ситуация с дорогим газом была создана исключительно руками Запада и, прежде всего, европейцев. А потому удивительно другое: что проблемы дефицита и дороговизны удобрений в Америке и Европе замечены только сегодня. Мы об этом предупреждали еще в октябре. Именно тогда стало известно о массовом сокращении производства удобрений европейскими производителями. Сначала в рамках их отказа от докупки газа по спотовым ценам сверх получаемого по долгосрочным контрактам. Но с лагом в пару месяцев по описанным выше причинам существенно подорожал и контрактный газ. Всего осенью в Европе было остановлено до 40 процентов производственных мощностей. В большинстве стран мира существенно сократились запасы удобрений. Ряд государств ограничивает или запрещает их экспорт, в частности, Китай — вывоз фосфорных удобрений. Россия с 1 декабря 2021-го на полгода ввела квоты на экспорт удобрений. В этой ситуации власти КНДР, в значительной мере потерявшие доступ к китайским удобрениям, обязали своих крестьян собирать в этом качестве человеческие экскременты — и смешного тут мало: в стране еще помнят жуткий голод 1990-х. А что делает Запад? Он вводит санкции против белорусских удобрений, стреляя себе тем самым в ногу, но обвиняя Россию. В итоге по сравнению с 2020-м в конце 2021 года удобрения на мировом рынке подорожали в 2-3 и более раз — в зависимости от вида. И европейский ценник на них находится в авангарде. Россия на этом фоне выглядит островком стабильности. По данным Минсельхоза, цены на удобрения здесь сейчас даже падают. И хотя, разумеется, они остаются выше цен 2020 года, но зато вернулись примерно к уровню лета 2021-го. Разрыв с мировыми ценами сформировался довольно существенный, и изменения этого тренда в министерстве не ожидают. Относительно же ситуации на мировом рынке можно с уверенностью утверждать: ввиду дефицита и дороговизны удобрений их использование в этом году сократится. Что неизбежно приведет к падению урожаев и росту цен на сельскохозяйственную продукцию как в силу повышения ее себестоимости (из-за роста цен на удобрения, топливо, средства защиты растений и так далее), так и по причине недостаточности самого урожая. То есть ситуацию на рынке продовольствия засасывает в своеобразную воронку событий и в глобальном масштабе уже вряд ли можно что-то сильно изменить. Одни страны столкнутся с подорожанием продуктов питания в большей или меньшей степени, другие — с самым настоящим голодом. Причем не из-за природных катаклизмов, а благодаря действиям, предпринимаемым коллективным Западом ,— от бешеной работы печатных станков в США и Европе до нездоровых решений, навязываемых в рамках зеленой повестки, и от сомнительных методов регулирования рынков до безумной санкционной политики. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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