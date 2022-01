Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать

На Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений. Интересно, что практически одновременно эту неприятность заметили такие монстры, как The Wall Street Journal и The Times. При этом англичане пошли дальше американцев, ограничившихся лишь обозначением серьезности проблемы. The Times же спрогнозировала голод по всему миру, а заодно и назначила виноватого — конечно же, Россию. Мол, цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что, в свою очередь, было спровоцировано Россией.