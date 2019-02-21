Британские СМИ после послания Путина рекламируют подземные бункер

В британских СМИ после оглашения послания Путина Федеральному собранию, в котором он представил реальные возможности гиперзвуковых ракет "Циркон", появилась реклама подземных бункеров. Самые скромные предложения составляют 25 тысяч долларов.

Британская The Sun опубликовала обзор подземных бункеров, способных выдержать ядерный удар, на следующий день после того, как Владимир Путин представил миру новые военные возможности России, в том числе гиперзвуковую ракету "Циркон".

Журналисты выяснили, что те, кто опасаются "российской угрозы", могут выбирать между бункерами за 25 тысяч и за 3 млн долларов. Они могут пригодиться в случае ядерного апокалипсиса.

При этом газета неправильно переводит слова Путина и пишет, что "Путин пообещал атаковать США и Европу ядерным оружием, если Трамп направит ракеты средней дальности в ЕС". В действительности же президент РФ в послании Федеральному Собранию подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается атаковать первой. Однако если американские ракеты появятся в Европе, места их размещения автоматически статут приоритетными целями в случае конфликта.

The Sun также указывает места в США, где можно недорого получить место в бункере.