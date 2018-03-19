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Британские СМИ: Перебежчика Скрипаля отравил сирийский беспилотник

19 марта 2018, 05:39  •  93 • Политика
В Соединенном Королевстве продолжают выдвигать всё более безумные версии отравления экс-шпиона.
Британские СМИ продолжают соревноваться друг с другом в плане того, кто выдвинет наиболее абсурдную версию отравления шпиона-перебежчика и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Пока лидирует издание Daily Star, написавшее, что ренегата отравил дрон из Сирии.
За последнюю неделю был выдвинут целый ворох теорий том, как именно был отравлен Скрипаль. По данным различных источников, его опрыскали ядом женщина в маске, яд в чемодане привезла дочь Скрипаля, ядом посыпали руль автомобиля Cкрипаля и так далее.
Издание Daily Star опубликовала материал о том, что на Скрипаля якобы велась охота при помощи миниатюрного дрона. Якобы именно он и доставил яд "Новичок". В статье утверждается, будто бы данный метод уже был опробован российскими военными в Сирии и Украине.

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