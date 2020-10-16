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Британские СМИ назвали цель "отравления" Навального

16 октября 2020, 18:10  •  94 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть
Страны Запада продолжают расследовать инцидент, связанный с Алексеем Навальным. Так, западные службы безопасности пришли к выводу, что к "отравлению" оппозиционера причастна ФСБ. Такую позицию разделяют Лондон, Берлин и Париж.
Именно факт того, что западным разведчикам якобы удалось доказать, что Навальный был отравлен, лег в основу принятых ранее антироссийских санкций. В официальном заявлении отмечается, что Навальный находился "под пристальным наблюдением ФСБ РФ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года”, передает "The Guardian".
При этом отмечается, что блогера не хотели убивать. Источники утверждают, что вторая служба ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом, должна была просто "припугнуть" Навального, чтобы он покинул страну. Москва отрицает обвинения в причастности к "отравлению" главы ФБК.
Напомним, что Навальному резко стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска. Самолет приземлился в Омске, где оппозиционеру была оказана первая помощь. 22 августа Алексея доставили в клинику Шарите – врачи установили, что мужчина был отравлен ядами из группы "Новичок".
Ранее в ФРГ пояснили смысл новых мер против России. Власти Германии пытаются надавить на Россию, чтобы она изменила свою позицию по делу Навального.

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