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Британские СМИ назвали "главные страхи Путина"

28 августа 2020, 18:05  •  49 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
The Economist поведал о том, что у российских властей "заканчиваются уловки"
Президент России Владимир Путин появился на обложке британского журнала The Economist. Российский лидер идет по дороге, окруженный "страхами" – с одной стороны, протесты в Белоруссии, с другой – общественные акции в Хабаровске вместе с Алексеем Навальным.
По мнению британских редакторов, глава РФ "потрясен", так как сам живет "в страхе". Причина заключается в том, что у Москвы уже "заканчиваются уловки" для сохранения действующего строя.
Как отмечает The Economist, Алексей Навальный, который является "борцом с коррупцией и самым популярным соперником Путина, лежит отравленным на больничной койке в Берлине". А власть тем временем задумывается, "может ли насилие защитить режим", заявляет СМИ.
Однако, отмечает телеграм-канал "Мадуро не дура", события в Белоруссии, недоказанное "отравление" блогера и ситуация в Хабаровске, возникшая после ареста криминального авторитета Сергея Фургала – вызовы Запада, уже успешно принятые и отраженные.
Корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, в свою очередь, считает, что протесты в Минске оказались лишены смысла, так как у местных "верхов" не оказалось предателей. Республика сохранила свой государственный суверенитет, а президент Лукашенко удержал власть.
Ранее в российском МИД заявили, что Москва считает обвинения в своем вмешательстве в "отравлении" Навального оскорбительными.

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