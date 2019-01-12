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Британские СМИ нашли "секретную нацистскую символику" в новом логотипе "Альтернативы для Германии"

12 января 2019, 03:39  •  42 • Политика
"Ультраправая" партия в Германии переняла "секретную нацистскую символику", пишут британские СМИ о немецкой партии "Альтернатива для Германии". При этом ту же самую символику уже давно используют либералы Швеции.
Оппозиционная немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сделает своим символом "тайный нацистский знак". Об этом пишет ежедневная британская газета The Guardian.
Издание называет партию "ультраправой" и обвиняет её в использовании нацистской символики. Речь идёт о новом символе партии - голубом австрийском васильке на фоне немецкого флага. The Guardian пишет, что данный цветок был "тайным символом нацистов" в 1930-е годы.
Стоит отметить, что тот же самый василёк является официальным символом шведской либеральной политической партии "Народная партия - либералы", которая входит в парламент страны. По этому поводу почему-то никто не возмущается, и обвинений в нацизме тоже не слышно.
Напомним, что АдГ - это недавно образованная немецкая партия, которая выступает против либеральной политики нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Одним из основных пунктов программы партии является обеспечение безопасности страны и прекращение политики "открытых дверей" в отношении мигрантов с Ближнего Востока.

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