Обмен заключенными между Россией и Украиной вскрыл серьезный раскол между странами - политическими лидерами Европы. Об этом говорится в свежем материале британского издания Financial Times.

Отмечается, что Голландия, страны Прибалтики и Польша раскритиковали Украину за слишком быструю нормализацию отношений с Россией. Однако Финляндия, которая сейчас возглавляет ЕС, напротив, во всю демонстрирует свою благожелательность и прямо заявляет, что без России невозможно решить проблемы в Сирии и Ливии.

"Раскол в Евросоюзе по поводу стратегии в области разрядки напряженности стал очевидным в связи с самым спорным аспектом проведенного обмена заключенными: речь идет о передаче России г-на Цемаха", - пишет Financial Times.

Речь идет об украденном украинскими спецслужбами в ДНР экс-командующего силами ПВО Владимире Цемахе. Киев пытался выставить его свидетелем и обвиняемым по делу о крушении малайзийского боинга MH17, несмотря на то что Цемах получил должность уже после катастрофы.

Цемах был в руках у украинских спецслужб более двух месяцев, но следователи из Нидерландов вспомнили о нем только перед обменом и попросили Киев не выдавать его Москве, так как хотят с ним поговорить. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что перед обменом Цемах был допрошен украинскими правоохранителями.