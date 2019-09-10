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Британские СМИ бьют тревогу: Антироссийский фронт ЕС по делу MH17 разваливается на глазах
10 сентября 2019, 19:09 • 16 • Политика
Обмен ценного свидетеля по катастрофе MH17 расколол Европу, пишут британские СМИ. Отмечается, что в ЕС больше нет единой антироссийской позиции.
Обмен заключенными между Россией и Украиной вскрыл серьезный раскол между странами - политическими лидерами Европы. Об этом говорится в свежем материале британского издания Financial Times.
Отмечается, что Голландия, страны Прибалтики и Польша раскритиковали Украину за слишком быструю нормализацию отношений с Россией. Однако Финляндия, которая сейчас возглавляет ЕС, напротив, во всю демонстрирует свою благожелательность и прямо заявляет, что без России невозможно решить проблемы в Сирии и Ливии.
Речь идет об украденном украинскими спецслужбами в ДНР экс-командующего силами ПВО Владимире Цемахе. Киев пытался выставить его свидетелем и обвиняемым по делу о крушении малайзийского боинга MH17, несмотря на то что Цемах получил должность уже после катастрофы.
Цемах был в руках у украинских спецслужб более двух месяцев, но следователи из Нидерландов вспомнили о нем только перед обменом и попросили Киев не выдавать его Москве, так как хотят с ним поговорить. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что перед обменом Цемах был допрошен украинскими правоохранителями.
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