Британские полицейские рассказали, кто совершил наезд на пешеходов в Лондоне

Получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер оказался мужчиной, который во вторник совершил наезд на людей в Лондоне.

29-летний мужчина, совершивший наезд на людей вблизи здания парламента в Лондоне, оказался выходцем из африканского Судана.

По данным Daily Mail, злоумышленник накануне инцидента несколько часов высматривал самые населенные туристические места. Как удалось установить следователям, в Вестминстере он провел около 90 минут. Сам подозреваемый Салих Хатер некоторое время проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри.

Напомним, водитель на легковом автомобиле совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента. После этого он продолжил движение на авто и врезался в ограждение возле помещений палаты лордов.

В результате наезда пострадали три человека. Всем была оказана необходимая медпомощь.