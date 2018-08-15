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Британские полицейские рассказали, кто совершил наезд на пешеходов в Лондоне

15 августа 2018, 08:24  •  80 • В мире
Получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер оказался мужчиной, который во вторник совершил наезд на людей в Лондоне.
29-летний мужчина, совершивший наезд на людей вблизи здания парламента в Лондоне, оказался выходцем из африканского Судана.
По данным Daily Mail, злоумышленник накануне инцидента несколько часов высматривал самые населенные туристические места. Как удалось установить следователям, в Вестминстере он провел около 90 минут. Сам подозреваемый Салих Хатер некоторое время проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри.
Напомним, водитель на легковом автомобиле совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента. После этого он продолжил движение на авто и врезался в ограждение возле помещений палаты лордов.
В результате наезда пострадали три человека. Всем была оказана необходимая медпомощь.

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